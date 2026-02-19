Πρεμιέρα για την επιστολική των αποδήμων: Είναι εφικτός ο... μαγικός αριθμός «200»

Με το βλέμμα στραμμένο στο μαγικό αριθμό «200», στην αυξημένη πλειοψηφία ⅔ δηλαδή που απαιτείται, άρχισε η συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου Λιβάνιου για την καθιέρωση επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς και τη δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδήμων.

Το «ναι», τα «ίσως» και τα σίγουρα «όχι»

Το ΠΑΣΟΚ έχει εκφραστεί από την πρώτη στιγμή θετικά όσον αφορά στη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης - με εξαίρεση το ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά που δήλωσαν σαφώς πως καταψηφίζουν - δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα χαρτιά τους.

Μπορεί τα περισσότερα κόμματα να μην έχουν αποσαφηνίσει τις προθέσεις τους, ωστόσο, με βάση το κλίμα που διαμορφώνεται και καταγράφεται στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου φαίνεται πως εξασφαλίζει καλές πιθανότητες για να υπερψηφιστεί από περισσότερα από ένα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Και με την τριεδρική περιφέρεια, τι;

Όσο για την έτερη κρίσιμη ρύθμιση, αυτή του ορισμού εκλογικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού με τρεις έδρες, η αντιπολίτευση βάζει ακόμη μεγαλύτερους «αστερίσκους» και διατυπώνει εντονότατες ενστάσεις.



«Με παρρησία από την αρχή ανακοινώσαμε τη στάση μας στην επιστολική ψήφο», τόνισε ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ωστόσο πως υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά στην τριεδρική, κυρίως σε σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα.



Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε «περισσότερες διασφαλίσεις» για τη μυστικότητα της ψήφου, ενώ σημείωσε πως η επιφύλαξη του ΣΥΡΙΖΑ για την ενιαία εκλογική περιφέρεια είναι «έντονη».



«Προφανώς καταψηφίζουμε. Είναι πολιτική και ιδεολογική η διαφωνία μας με το νομοσχέδιο. Η επιστολική ψήφος είναι αντιδραστική και επικίνδυνη τομή, που αλλοιώνει το χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας», ανέφερε ο Γιάννης Γκιόκας του ΚΚΕ, ενώ και η Θεανώ Φωτίου της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε πως καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο. Επιφυλάξεις και αντιρρήσεις εξέφρασαν και Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας.



Μεταξύ πάντως των νομοθετικών προβλέψεων που συναντούν τη διαφωνία της αντιπολίτευσης, είναι και η κατάργηση της υποχρεωτικής ποσόστωσης φύλου στο 40% στην τριεδρική περιφέρεια αποδήμων.