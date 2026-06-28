Καταρρέει η εκεχειρία: Νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν - Αντίποινα της Τεχεράνης σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν

Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα του Σαββάτου (27/6) νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, προκαλώντας την άμεση απάντηση της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί στις 17 Ιουνίου.

Νέες αμερικανικές επιδρομές

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δέκα διαφορετικές τοποθεσίες εντός του Ιράν. Σύμφωνα με τη διοίκηση της CENTCOM, στόχος των επιχειρήσεων ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, δίκτυα επικοινωνιών, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και υποδομές που σχετίζονται με επιχειρήσεις ναρκοθέτησης.

Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν. Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι επλήγη τηλεπικοινωνιακός πύργος, επικαλούμενη Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο, ενώ έκανε λόγο και για πυραυλικά πλήγματα σε χωριό του νησιού Κεσμ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

Η CENTCOM υποστήριξε ότι οι επιδρομές αποτελούν απάντηση στις πρόσφατες ενέργειες της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι το Ιράν «είχε την ευκαιρία να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά επέλεξε να μην το πράξει». Παράλληλα, κατηγόρησε τις ιρανικές δυνάμεις ότι έπληξαν με drone-καμικάζι το υπό σημαία Παναμά δεξαμενόπλοιο Kiku, το οποίο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Αντίποινα από την Τεχεράνη

Η απάντηση από την πλευρά του Ιράν δεν άργησε να έρθει, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι εκτόξευσαν πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις αντίποινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα.

Σε ανακοίνωσή τους, την οποία επικαλείται το Press TV, υποστήριξαν ότι η Ουάσιγκτον παραβίασε την εκεχειρία, προειδοποιώντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε πλήρη κατάρρευση των διπλωματικών διαδικασιών. Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε οκτώ κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ αυτών στη βάση Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν.

«Κάθε εχθρική ενέργεια, ανεξαρτήτως προσχήματος ή στόχου, θα απαντάται με αμείλικτα αντίποινα», διαμηνύει η ανακοίνωση. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Ο Τραμπ απειλεί με ολοκληρωτικό πλήγμα

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπερασπίστηκε τις αμερικανικές επιχειρήσεις μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και παράκτια συστήματα ραντάρ, κατηγορώντας το Ιράν για νέα παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, εξαπέλυσε ευθεία απειλή κατά της Τεχεράνης, δηλώνοντας ότι εάν καταστεί αναγκαίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν στρατιωτικά την επιχείρηση που έχουν ξεκινήσει, προειδοποιώντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον».

Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης για τη συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, έντονες αντιδράσεις προκαλεί και η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγάλο λάθος», κάνοντας λόγο για μια «ταπεινωτική και επαίσχυντη» εξέλιξη που, όπως υποστήριξε, συνιστά εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η Βηρυτός θα αναλάβει τις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποδέχθηκε θετικά την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «ιστορική συμφωνία» που συνιστά σημαντικό πλήγμα τόσο για το Ιράν όσο και για τη Χεζμπολάχ.

Αντίθετα, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, καταδίκασε τη συμφωνία ως «μέγα λάθος», εκφράζοντας αμφιβολίες για τη δυνατότητα της λιβανικής κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και υποστηρίζοντας ότι μόνο ο ισραηλινός στρατός μπορεί να εξουδετερώσει το οπλοστάσιό της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ