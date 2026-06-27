Στον «αέρα» η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα αντίποινα του Ιράν σε αμερικανικές επιθέσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το Σάββατο (27/6) ότι προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τις ως αντίποινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος. Την ανακοίνωση μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν (IRIB).

Η Τεχεράνη δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τις τοποθεσίες που αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεων. Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν με αυστηρό τόνο ότι, εφόσον οι αμερικανικές επιχειρήσεις επαναληφθούν, η απάντηση του Ιράν θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν το βράδυ της Παρασκευής εναντίον αποθηκών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς και εγκαταστάσεων παράκτιων ραντάρ στο Ιράν. Σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε την Πέμπτη φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, ευθύνη για την οποία η Ουάσινγκτον αποδίδει στην Τεχεράνη.

«Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, διεμήνυσε ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες επιθετικές ενέργειες εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε με σαφήνεια: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία».