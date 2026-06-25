Επίθεση του Ιράν σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν άνοιξε πυρ κατά εμπορικού πλοίου που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Νωρίτερα, το πλοίο είχε εκπέμψει σήμα ότι επλήγη από βλήμα ενώ διέσχιζε το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO, το εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά του (starboard), περίπου 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ στο Ομάν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών, ενώ το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.