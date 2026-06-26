Αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στο Ορμούζ - Αναφορές για έκρηξη στο Σιρίκ

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ένας δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν λίγα λεπτά νωρίτερα ότι ακούστηκε μια έκρηξη στο Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, σημειώνοντας ότι η προέλευση της έκρηξης δεν ήταν προς το παρόν σαφής.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον του Ιράν την Παρασκευή, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές τοποθεσίες αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες θέσεις ραντάρ μετά την επίθεση της Τεχεράνης σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της CENTCOM

«Οι δυνάμεις της CENTCOM πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 26 Ιουνίου, ως ισχυρή απάντηση στην χθεσινή επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του M/V Ever Lovely στις 25 Ιουνίου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μίας χρήσης. Το φορτηγό πλοίο υπό σημαία Σιγκαπούρης εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ κατά μήκος των ακτών του Ομάν τη στιγμή της ιρανικής επίθεσης.

Η αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας παραβίασε σαφώς την εκεχειρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο διακινείται όλο και περισσότερο μέσω αυτού του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου.

Οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό και υποστήριξη για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως».

U.S. Central Command (CENTCOM) has now confirmed that aircraft carried out strikes earlier today, June 26, against Iranian missile and drone storage locations as well as coastal radar sites, in retaliation for yesterday’s drone attack on a commercial shipping vessel in the Strait… pic.twitter.com/ZT1uxie6Uv — OSINTdefender (@sentdefender) June 26, 2026

Η προειδοποίηση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε νωρίτερα να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στην ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο Ορμούζ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη, απάντησε «θα το διαπιστώσετε».