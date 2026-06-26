Ξέσπασε ο Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «ανόητη παραβίαση» την επίθεση του Ιράν σε πλοίο που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Όπως ανέφερε, το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα drones καμικάζι προς εμπορικά πλοία που διέσχιζαν την περιοχή, με ένα εξ αυτών να πλήττει το κατάστρωμα μεγάλου φορτηγού πλοίου.

Παρά το πλήγμα, το πλοίο συνέχισε την πορεία του, ενώ αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία drones.

Ο πρώην πρόεδρος δεν διευκρίνισε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να απαντήσουν στρατιωτικά στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μία ημέρα πριν την ανακοίνωσή του.

Το συμβάν αποτελεί το πρώτο μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.