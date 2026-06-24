«Χαστούκι» της Γερουσίας στον Τραμπ - «Ναι» στο τέλος της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο

Σημαντική πολιτική ήττα υπέστη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που επιδιώκει να σταματήσει τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παρά τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να πείσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται πλέον κοντά.

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς, εγκρίνοντας ψήφισμα που προβλέπει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν θα πρέπει να λάβει προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της κρίσης βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο και ότι υπάρχουν προοπτικές συμφωνίας.

Παράλληλα, και η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει εγκρίνει αντίστοιχη αντιπολεμική πρωτοβουλία, γεγονός που ενισχύει το μήνυμα πως υπάρχει αυξανόμενη διακομματική ανησυχία στο Κογκρέσο για το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης χωρίς σαφή κοινοβουλευτική εξουσιοδότηση.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί σημαντικές συνταγματικές αρμοδιότητες ως ανώτατος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, η ψηφοφορία αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι ακόμη και βουλευτές και γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επιθυμούν μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο στις αποφάσεις που αφορούν έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.