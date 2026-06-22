Βανς: «Μπήκαν τα θεμέλια για τελική συμφωνία»-Το Ιράν δέχεται την επιστροφή των επιθεωρητών της IAEA

Σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει η Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) ότι οι επαφές των τελευταίων ημερών έθεσαν «πολύ γερά θεμέλια» για μια τελική συμφωνία.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Βανς εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά πέτυχε όσα επεδίωκε στο παρόν στάδιο των επαφών.

«Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ, πολύ καλή. Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο. Πετύχαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Θέσαμε πολύ ισχυρά θεμέλια για την επίτευξη μιας επιτυχημένης τελικής συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, αποτυπώνοντας το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που επικρατεί στην Ουάσιγκτον γύρω από τη διαδικασία.

JD Vance:



Yesterday was a very very good day.



We made a lot of good progress.



We did exactly what we wanted to do. pic.twitter.com/IztUBkMKFE — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Το Ιράν δέχεται την επιστροφή των επιθεωρητών της IAEA

Το πιο ουσιαστικό στοιχείο που ανέδειξε ο Βανς αφορά την επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν. Όπως δήλωσε, η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την πρόσβαση των επιθεωρητών, μια εξέλιξη που θεωρείται απολύτως κρίσιμη για την εφαρμογή και την επαλήθευση οποιασδήποτε νέας πυρηνικής συμφωνίας. Η παρουσία της IAEA θεωρείται βασική προϋπόθεση ώστε να υπάρξει αξιόπιστος έλεγχος στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η συγκεκριμένη δέσμευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι ο ΔΟΑΕ είχε ζητήσει μόλις πριν από λίγες ημέρες από το Ιράν να δηλώσει τα εναπομείναντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιτρέψει την επιβεβαίωσή τους από τους επιθεωρητές. Το θέμα αυτό βρίσκεται στον πυρήνα των ανησυχιών της διεθνούς κοινότητας και θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης.

Οι δηλώσεις Βανς ενισχύουν συνολικά την εικόνα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με την αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα πιο σταθερό και ελέγξιμο πλαίσιο για τη συνέχεια. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τρόπου εφαρμογής των δεσμεύσεων, καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που θα καθορίσουν το εύρος και τη μορφή της επιστροφής των επιθεωρητών.