Οι ΗΠΑ αίρουν προσωρινά τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο - Περιοδεία Ρούμπιο στον Κόλπο

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε επίσημη εξαίρεση από το καθεστώς κυρώσεων διάρκειας 60 ημερών, επιτρέποντας συναλλαγές που αφορούν το ιρανικό αργό πετρέλαιο, τα προϊόντα πετρελαίου και τα πετροχημικά.

Η απόφαση αποτελεί μέρος της προσωρινής αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη συμφωνία.

Η άδεια επιτρέπει, μεταξύ άλλων:

την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου,

τις συναλλαγές που σχετίζονται με πετρελαϊκά και πετροχημικά προϊόντα,

καθώς και τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές και μεταφορικές υπηρεσίες που συνδέονται με τις εξαγωγές αυτές.

Το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύσει για 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Περιοδεία Ρούμπιο στις χώρες του Κόλπου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε τρεις χώρες του Κόλπου από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, όπου θα έχει συναντήσεις με πολιτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους για μια σειρά κρίσιμων περιφερειακών ζητημάτων.

Μεταξύ των θεμάτων που θα βρεθούν στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) με το Ιράν, οι πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της πλήρους, ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι προσπάθειες για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με τα κράτη του Κόλπου.Κατά την επίσκεψή του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί επίσης με τους υπουργούς Εξωτερικών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), με στόχο τον συντονισμό των κοινών προτεραιοτήτων Ηνωμένων Πολιτειών και αραβικών κρατών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.