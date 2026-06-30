Ανάσα για τους οδηγούς: Κοντά στα προ κρίσης επίπεδα οι τιμές των καυσίμων

Οι τιμές των καυσίμων έχουν επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ).

Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών στα διυλιστήρια, στη χονδρική αγορά και τελικά στη λιανική, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μειώθηκε σταδιακά όσο υποχωρούσαν οι διεθνείς τιμές.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΣΕΕΠΕ

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του τελευταίου τετραμήνου, από την έναρξη του πολέμου έως τις 26 Ιουνίου, ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αληγιζάκης, ανέφερε ότι:

Οι διεθνείς τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 26,4%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 18%.

Οι τιμές των διυλιστηρίων αυξήθηκαν κατά 12,1% για τη βενζίνη και κατά 2% για το πετρέλαιο κίνησης.

Στη λιανική αγορά της Αττικής οι αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 9,3% για τη βενζίνη και στο 1,8% για το ντίζελ.

Όπως εξήγησε ο κ. Αληγιζάκης, οι μειώσεις των διεθνών τιμών περνούν συνήθως στη λιανική με καθυστέρηση περίπου τεσσάρων ημερών, καθώς αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων των πρατηρίων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα αποτελεσματικό το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς συγκράτησε τις αυξήσεις σε ένα καύσιμο που επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων και, κατ' επέκταση, τον πληθωρισμό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόσο έχουν μειωθεί οι τιμές

Σε σύγκριση με τα υψηλά που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, η μέση τιμή της βενζίνης έχει υποχωρήσει κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η μείωση ξεπερνά τα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχόταν σε 20 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και σε 15 λεπτά ανά λίτρο για τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ