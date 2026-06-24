Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Χρέος μας η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια»

Με κεντρικό άξονα την οικονομική στήριξη των πολιτών, τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη και τις διεθνείς εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η θετική πορεία της οικονομίας επιτρέπει την επιστροφή του πλεονάσματος στην κοινωνία, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα σταθερότητας και υπευθυνότητας.

Στήριξη της κοινωνίας από το πλεόνασμα της οικονομίας



Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Όπως τόνισε, αποτελεί βασικό χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων.

«Είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με απόλυτη δημοσιονομική ασφάλεια, επειδή ακριβώς η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα, αξιοποιώντας το πλεόνασμα, να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους πολίτες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

«Μήνυμα ασφάλειας στους συνεπείς δανειολήπτες»



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη νέα ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες.

«Κλείνουμε οριστικά μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και βαθύ σεβασμό στους δανειολήπτες που κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να παραμείνουν συνεπείς», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ασφάλειας και επιβράβευσης της συνέπειας.

Προειδοποίηση για «ακοστολόγητες δεσμεύσεις»



Σχολιάζοντας το γενικότερο επίπεδο της δημόσιας συζήτησης γύρω από την οικονομία, ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον λαϊκισμό και τις ανεύθυνες υποσχέσεις. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει πάντα να νομοθετεί με αυστηρό γνώμονα τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε «ακοστολόγητες δεσμεύσεις» που ξεπερνούν τις πραγματικές δυνατότητες του προϋπολογισμού, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι «η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά τέτοιες πρακτικές στο παρελθόν».

Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και ειρήνη στο Ιράν



Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών αγορών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καταρχάς συμφωνία ειρήνης όσον αφορά το Ιράν, απευχόμενος πρόσθετες αναταράξεις μέσα στους επόμενους μήνες.



Συνδέοντας τις διεθνείς εξελίξεις με την εγχώρια αγορά, εξήγησε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια: «Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αποκλιμακωθεί και σταδιακά βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση να περνάει και στις τιμές των προϊόντων. Είμαι αισιόδοξος για τη γρήγορη επιστροφή της αγοράς στην κανονικότητα».