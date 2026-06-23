Μητσοτάκης: «Το Κτηματολόγιο επιλύει μια εκκρεμότητα 200 ετών – Η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση»

Την ολοκλήρωση ενός έργου που έμοιαζε ακατόρθωτο και έρχεται να δώσει λύση σε μια εκκρεμότητα 200 ετών, χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο – Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή».

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κτηματολόγιο ως την πλέον εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, καθώς συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια για την υπέρβαση των παθογενειών της δημόσιας διοίκησης και τη δημιουργία ενός κράτους λειτουργικού, διαφανούς και φιλικού προς τον πολίτη και τις επενδύσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στη μεγάλη και σιωπηλή μεταρρύθμιση της οργάνωσης του χώρου, με τη μεθοδική εκπόνηση τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων σε όλη την επικράτεια. Στο πλαίσιο αυτό, μοιράστηκε μια προσωπική αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος του είχε επισημάνει στο παρελθόν ότι η κορυφαία μεταρρύθμιση για τη χώρα είναι τα ζητήματα της οργάνωσης του χώρου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, οι οποίες διαλευκάνθηκαν με απόλυτη μυστικότητα από τις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ., υπογραμμίζοντας ότι η νομιμότητα ισχύει παντού στην πράξη. Σημείωσε ότι τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζονται ριζικά με σαφείς κανόνες και ψηφιακές διαδικασίες που περιορίζουν τις αυθαίρετες ερμηνείες και τις μικροπιέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε τη γρήγορη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης από τους δήμους σε έναν κεντρικό φορέα, μια αλλαγή που θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα επιταχύνει τις διαδικασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, με τον πρωθυπουργό να περιγράφει το τελικό όραμα για το 2030, το οποίο περιλαμβάνει έναν μεγάλο ψηφιακό χάρτη της χώρας και την πλήρη ψηφιακή παρακολούθηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το Κτηματολόγιο με την αναπτυξιακή προοπτική και την προστασία της ιδιοκτησίας, δίνοντας το σύνθημα για την ολοκλήρωση των τελευταίων εργασιών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε λίγες εκκρεμότητες ακόμα, πάμε να πατήσουμε γκάζι για να τις ολοκληρήσουμε».

Χατζηδάκης: Πλήρης ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέσα στο 2026

«Το Κτηματολόγιο περνάει από τη φάση της διαρκούς εξαγγελίας στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας. Ένα έργο για το οποίο μιλούσαμε δεκαετίες. Που όλοι αναγνωρίζαμε ότι είναι απαραίτητο, αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα προχωρούσε με βήματα αργά, αποσπασματικά, συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία, την αγορά, τα ίδια τα στελέχη του Κτηματολογίου. Ολοκληρώνεται, έτσι, μια από τις δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις, που δημιουργεί ασφάλεια και σαφήνεια για τους ιδιοκτήτες, τους επαγγελματίες και το κράτος, ενώ δίνει ώθηση στις επενδύσεις και την ανάπτυξη».

Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο - Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε συγχρόνως ότι στους 18 μήνες που είχε την αρμοδιότητα για το Κτηματολόγιο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Αυξήθηκε η κτηματογράφηση από το 28% το καλοκαίρι του 2019 στο 65% το Δεκέμβριο του 2020, για το μεγαλύτερο μέρος (93%) της χώρας.

Τα αναρτημένα δικαιώματα υπερτριπλασιάστηκαν από 2,1 σε 7,4 εκατομμύρια.

Την 1η Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του Κτηματολογίου στο Δήμο Αθηναίων μετά από 12 χρόνια.

Παράλληλα έγιναν παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών. Συγκεκριμένα: τέθηκε σε τροχιά ο μετασχηματισμός των 392 παλαιών υποθηκοφυλακείων στα σύγχρονα 79 Κτηματολογικά Γραφεία. Μπήκαν οι βάσεις για το Ψηφιακό Κτηματολόγιο, καθώς από το καλοκαίρι του 2020 η ανάρτηση στοιχείων, οι αιτήσεις διόρθωσης, αλλά και οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών υποβάλλονταν ηλεκτρονικά. Και ξεκίνησε το μεγάλο έργο ψηφιοποίησης 600 εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Οι παρεμβάσεις που προωθήσαμε συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια οδήγησαν σήμερα στο να διαθέτει το 99% της επικράτειας αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Ενώ μέσα στο 2026 θα έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης και κατέληξε: «Το Κτηματολόγιο είναι μια εθνική εκκρεμότητα που κλείνει, και ταυτόχρονα ένα νέο θεμέλιο που μπαίνει προς όφελος της ιδιοκτησίας, της ανάπτυξης, της ορθής λειτουργίας του κράτους».