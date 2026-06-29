Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια - Στις 14:00 δηλώσεις Θεοδωρικάκου

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε ως κεντρικό θέμα τη «συμφωνία κυρίων» με την αγορά για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα προχωρήσει σε δηλώσεις στις 14:00.

Η εν λόγω σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννη Γιώτη και του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Ιωάννη Μασούτη με στόχο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο ράφι σε βασικά αγαθά.

Όπως επισήμανε νωρίτερα στον FLASH επιτελικό κυβερνητικό στέλεχος, η σημερινή σύσκεψη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο γεγονός, ούτε μία έκτακτη εξέλιξη, αλλά μάλλον ως η φυσική ωρίμανση μιας διαδικασίας, που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον κ. Θεοδωρικάκο σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΕrtNews ) μόλις στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδος.

Στόχος μία «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία»

Στόχος της σύσκεψης ήταν το «κλείδωμα» μιας «Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας» για άμεσες, οριζόντιες μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά. Η κυβέρνηση αξιοποιώντας ως μοχλό πίεσης το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες προϊόντων, το οποίο λήγει άμεσα, προσφέροντας την κατάργησή του ως αντάλλαγμα για τη μείωση των τιμών.

Το βασικό σημείο τριβής εστιάζεται στον χρόνο εφαρμογής. Ενώ οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου ζητούν μετάθεση του μέτρου για την 1η Σεπτεμβρίου λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου, το Μαξίμου απαιτεί άμεση αποκλιμάκωση «εδώ και τώρα».