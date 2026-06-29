Ακρίβεια: Σύσκεψη στο Μαξίμου - Ο Μητσοτάκης πιέζει τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών πριν τη ΔΕΘ

Με την προετοιμασία για το οικονομικό πρόγραμμα, που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) να έχει ήδη ξεκινήσει, στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται πως οι επιδόσεις στην Οικονομία και εν προκειμένω οι πολιτικές τιθάσευσης της ακρίβειας μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η επ' αυτού κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει κλιμακωθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο FLASH, σήμερα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Ιωάννη Γιώτη και του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Ιωάννη Μασούτη με στόχο να αποκλιμακωθούν οι τιμές στο ράφι σε βασικά αγαθά.

Όπως επισημαίνει στον FLASH, επιτελικό κυβερνητικό στέλεχος, η σημερινή σύσκεψη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο γεγονός, ούτε μία έκτακτη εξέλιξη, αλλά μάλλον ως η φυσική ωρίμανση μιας διαδικασίας, που κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον κ. Θεοδωρικάκο σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΕrtNews ) μόλις στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδος.

Οι κατ' ιδίαν συναντήσεις του Θεοδωρικάκου

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο κ. Θεοδωρικάκος έχει τις τελευταίες εβδομάδες δεχθεί στο γραφείο του κατά μόνας τους κ.κ. Θεοδωρόπουλο, Γιώτη και Μασούτη πάνω από μία φορά εγκαθιδρύοντας μία ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κύριους εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου με στόχο να κλειδώσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, που θα προβλέπει σημαντικές μειώσεις τιμών στα βασικά προϊόντα, που ευθύνονται τα τελευταία χρόνια για την αύξηση του πληθωρισμού.

Όπως σημειώνει στέλεχος με γνώση της εντατικής προπαρασκευής του Υπουργείου Ανάπτυξης, το κλίμα στο πρώτο σκέλος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Υπουργείο και την αγορά ήταν θετικό, παρά το γεγονός πως η συγκεκριμένη συζήτηση δεν είναι καθόλου εύκολη για ευνόητους λόγους. Όπως, εξάλλου, έχει επισημάνει τις προηγούμενες ημέρες ο Υπουργός Ανάπτυξης, για όσο χρονικό διάστημα δεν επιτυγχάνεται η εν λόγω συμφωνία, θα παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – η ισχύς του εκπνέει αύριο, 30 Ιουνίου – θα παρατείνεται. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η μεταφορά του...θεάτρου των διαπραγματεύσεων από την οδό Νίκης στην Ηρώδου Αττικού μαρτυρά την υψηλή προτεραιότητα, που δίδει το Μέγαρο Μαξίμου στο ζήτημα της αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαμηνύσει την προηγούμενη εβδομάδα από τις Βρυξέλλες ότι θα διασφαλίσει πως η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, εξ αιτίας της συμφωνίας για εκεχειρία στον Περσικό Κόλπο θα περάσει άμεσα στον Έλληνα καταναλωτή.

Μειώσεις τιμών άμεσα θέλει η κυβέρνηση

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH, κυβέρνηση και αγορά βρίσκονται σε καλό δρόμο, προκειμένου να καταλήξουν σε έναν Οδικό Χάρτη, που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων όσο το δυνατόν συντομότερα. Και αυτό γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου είχαν ζητήσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία να ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου την ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκουν ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών εδώ και τώρα και σε κάθε περίπτωση πριν από την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όπως το θέτει πάντως υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, η απόσταση ανάμεσα στα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν είναι μεγάλη και αναμένεται να διανυθεί τις επόμενες ώρες προκειμένου να καταλήξουν σε μία συμφωνία, που θα δίνει πραγματική ανάσα σε εκατομμύρια καταναλωτές.