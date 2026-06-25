Ακρίβεια: Προ των πυλών συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για «ψαλίδι» στις τιμές - Τι θα ανακοινωθεί

Βαρόμετρο για το αποτέλεσμα των επερχόμενων, κρίσιμων εκλογών αποτελεί για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η πορεία της οικονομίας και συγκεκριμένα η σχέση ανάμεσα στην τόνωση των εισοδημάτων και της ακρίβεια, που δοκιμάζει τη μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών.

Μάλιστα, την ώρα, που τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξαρχόντων της ΕΛ.Α.Σ και του ΠΑΣΟΚ εστιάζουν πλέον την κριτική τους σε οικονομικά ζητήματα με αιχμή το αυξημένο κόστος ζωής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε χθες από το Προεδρικό Μέγαρο Μέγαρο, όπου έγινε δεκτός από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ότι «χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία...όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα». Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε τα πλέον πρόσφατα μέτρα στήριξης, ήτοι τα 150 ευρώ για κάθε παιδί που πιστώνονται τις επόμενες ημέρες σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, αλλά και η αύξηση στη μόνιμη πλέον ενίσχυση, ύψους 300 ευρώ για επίσης εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, παρεμβάσεις, που περιλαμβάνονται στο ψηφισθέν πλέον πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Ανακοινώσεις για μειώσεις σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ

Πάντως και πέραν της ούτως ή άλλως απαιτητικής άσκησης της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος στην κυβέρνηση δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια τιθάσευσης των τιμών στο ράφι. Αντιθέτως, τις τελευταίες εβδομάδες οι συνεργασίες του Τάκη Θεοδωρικάκου με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πυκνώσει, καθώς αναζητούνται τρόποι να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός σε αγαθά που θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Ανάπτυξης αποκάλυψε χθες μέσω του Ertnews ότι βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου, όπως είπε να «επιτευχθεί μια εθνική κοινωνική συμφωνία με μειώσεις τιμών», καθώς και ότι αναμένει τις τελικές προτάσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH τα αμέσως επόμενα 24ώρα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδος θα πρέπει να αναμένονται ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που θα αφορούν μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Μάλιστα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος προειδοποίησε πως σε διαφορετική περίπτωση «το ( ισχύον σήμερα ) μέτρο του πλαφόν θα παραμείνει», εξηγώντας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ελεγχθεί η αγορά.