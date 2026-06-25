Η ΝΔ ανακοινώνει ψηφοδέλτια (τον Ιούλιο)

Στην Πειραιώς οι «μηχανές» δουλεύουν πλέον στο φουλ και αυτό δεν αφορά μόνον το ιδιαιτέρως πυκνό πρόγραμμα περιοδειών τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και των κορυφαίων Υπουργών της κυβέρνησης, που έχουν πάρει «φύλλο πορείας», για τα 4 σημεία του ορίζοντα της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να βελτιώσουν αισθητά τις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους νομούς της περιφέρειας.

Στο κυβερνών κόμμα δουλεύουν αθόρυβα και τη βαθμιαία ολοκλήρωση της πολύ σημαντικής αποστολής της συμπλήρωσης των γαλάζιων ψηφοδελτίων. Αν και αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, πάντα με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού ότι κάλπες θα στηθούν την Άνοιξη του 2027, πληροφορίες του FLASH επιμένουν ότι αρχές Ιουλίου ή το αργότερο έως τα μέσα του επόμενου μήνα η Πειραιώς θα ανακοινώσει μία νέα παρτίδα έως και 50 «γαλάζιων» υποψηφίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επερχόμενη ομάδα υποψηφίων θα είναι ένα κράμα πρωτοεμφανιζόμενων αλλά και υποψηφίων των εκλογών του 2023 προκειμένου να ξεκινήσουν και αυτοί τον μακρύ προεκλογικό αγώνα καθώς θα έχουν τη «βούλα» του κόμματος.