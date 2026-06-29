Ελλάδα και Ινδία βάζουν στο τραπέζι επενδύσεις, εμπόριο και τον διάδρομο IMEC

Τη διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Ινδίας, με έμφαση στις επενδύσεις, το εμπόριο και τη βιομηχανία, συζήτησαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας Piyush Goyal, κατά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Η επίσκεψη του Ινδού υπουργού στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών αποκτούν αυξημένο οικονομικό και γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, με την Ελλάδα να επιδιώκει αναβαθμισμένο ρόλο ως πύλη εισόδου της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να ενισχύσουν τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας, με στόχο την αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων, την περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και τη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης.

Στο επίκεντρο ο διάδρομος IMEC

Κεντρικό σημείο των συνομιλιών αποτέλεσε και η προώθηση του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης, γνωστού ως IMEC.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο φιλοδοξεί να συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής, δημιουργώντας νέες διαδρομές για το εμπόριο, τις μεταφορές, την ενέργεια και τις ψηφιακές υποδομές.

Για την Ελλάδα, ο IMEC έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως κόμβου διασύνδεσης της Ανατολής με την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, τα λιμάνια και τις υποδομές της, ώστε να αποτελέσει βασική ευρωπαϊκή πύλη για εμπορικές και επενδυτικές ροές από την Ινδία.

Θεοδωρικάκος: Σχέσεις στρατηγικής συνεργασίας

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας είναι σχέσεις ουσιαστικής στρατηγικής συνεργασίας, που στηρίζονται στη φιλία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις στις δύο χώρες.

«Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, δίνοντας το στίγμα της συνάντησης.

Η συζήτηση των δύο υπουργών επικεντρώθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω συνεργασία στον ιδιωτικό τομέα, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της μεταποιητικής βάσης, σε μια περίοδο που η Ινδία εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες οικονομίες διεθνώς.

Η Αθήνα στο πρόγραμμα της ινδικής επιχειρηματικής αποστολής

Η παρουσία του Piyush Goyal στην Ελλάδα συνδέεται και με την υψηλόβαθμη ινδική επιχειρηματική αποστολή που βρίσκεται στην Αθήνα, με αντικείμενο την ενίσχυση των διμερών οικονομικών δεσμών.

Στο πρόγραμμα των επαφών περιλαμβάνονται συζητήσεις με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς, καθώς και δράσεις που αφορούν την καινοτομία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη συνεργασία σε τομείς όπως οι υποδομές, η ψηφιοποίηση, η άμυνα, η αγροδιατροφή, η προηγμένη μεταποίηση και οι νέες τεχνολογίες.

Η συνάντηση Θεοδωρικάκου - Goyal έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που δείχνουν ότι Αθήνα και Νέο Δελχί επιδιώκουν να μετατρέψουν τη στρατηγική τους σχέση σε πρακτικές οικονομικές συνέργειες.

Για την ελληνική πλευρά, το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοίγει η ινδική αγορά, αλλά και η ανάδειξη της Ελλάδας σε σταθερό εταίρο και κόμβο για την πρόσβαση της Ινδίας στην Ευρώπη.