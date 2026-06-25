Δεν άρεσε καθόλου στο Μαξίμου η τηλεοπτική εμφάνιση Αβραμόπουλου

Αντιμέτωπο με ακόμη μία «δύσκολη» υπόθεση, αυτή της ερευνώμενης από τη Βελγική Δικαιοσύνη ενδεχόμενης εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου σε υπόθε στο Qatargate βρίσκεται τα τελευταία 24ώρα το Μέγαρο Μαξίμου.

Και ενώ στην κυβέρνηση προσπαθούν να αντιληφθούν το ακριβές μέγεθος της υπόθεσης, στην Ηρώδου Αττικού δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι ορισμένα από τα σημεία της χθεσινής συνέντευξης του πρώην κοινοτικού Επιτρόπου στην τηλεόραση του «ΣΚΑΪ».

Οπότε δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες έως ότου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε εμμέσως πλην σαφώς μέσω της τηλεόρασης του Open.

«Οσο και αν μας φαίνεται μια υπόθεση ότι δεν στέκει, όσο και αν μια κλήση μπορεί να θεωρούμε ότι είναι υπερβολική, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν οι αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε», διεμήνυσε ο κ. Μαρινάκης σε μία αποστροφή, που μπορεί κάλλιστα να εκληφθεί ως απάντηση στα λεγόμενα Αβραμόπουλου ότι αφενός δεν ανταποκρίθηκε στην προ 8μηνου κλήση των Βελγικών αρχών, αλλά και στην πρόθεση του να μην εμφανιστεί ούτε τώρα ενώπιον των Βέλγων δικαστών.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι «εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα», καθώς και ότι «καμία ανάμειξη δεν μπορούσε να έχει στην υπόθεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ο οποιοσδήποτε Υπουργός και εν προκειμένω ο Προστασίας του Πολίτη» σχετικά με το «καρφί» του πρώην Υπουργού και νυν βουλευτή Ηλείας ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είχε το ένταλμα σύλληψης στο συρτάρι του γραφείου του για 2 με 3 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αρκετά προσεκτικός επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι απαντήσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου «ακούγονται και φαίνονται λογικές» διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι «στην κυβέρνηση δεν είμαστε δικαστές για να τις αξιολογήσουμε τις απαντήσει του κ. Αβραμόπουλου», καθώς, όπως είπε «δεν ξέρουμε και το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης».

Πάντως, πηγή με γνώση του κυβερνητικού παρασκηνίου έλεγε στη στήλη ότι σε αυτή τη φάση στο Μέγαρο Μαξίμου μένουν στα λεγόμενα του κ. Αβραμόπουλου και ότι δεν εξετάζονται κυρώσεις παρά το επικοινωνιακό του «φάλτσο».