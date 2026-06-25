Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες - Πώς θα μάθετε τα αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Οι βαθμολογίες βρίσκονται σε μορφή καταστάσεων σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας και περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών μπορούν επίσης να αναζητήσουν την βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.

Βάσεις και υποβολή μηχανογραφικού

Σύντομα, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελληνίων, θα ανακοινωθούν και οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου οι υποψήφιοι να προχωρήσουν στην συμπλήρωση και τη υποβολή του μηχανογραφικού τους.