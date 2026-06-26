Οι αριστούχοι των Πανελληνίων 2026 αποκαλύπτουν: Το αυστηρό πρόγραμμα και η ζωή που συνεχίζεται

Ανακοινώθηκαν χθες, Πέμπτη, οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες, με τη σειρά τους «μεταφράζονται» σε μόρια, τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δύο κορίτσια που κατάφεραν να συγκεντρώσουν περισσότερα από 18.700 μόρια μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη διαδρομή προς τις Πανελλήνιες και τους στόχους τους από εδώ και πέρα.

«Μία εμπειρία που δεν μας καθορίζει, αλλά μας σχηματίζει»

Η Αλεφάντω Μελέτη, από το Γενικό Λύκειο του Λουτρακίου, με βαθμολογίες 19,8 στη Φυσική, 19,3 στη Χημεία και 18,6 στα Μαθηματικά μπορεί να αισιοδοξεί για τις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, βλέποντας τη βαθμολογία της ένιωσε χαρά και ανακούφιση. «Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου», είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, η εμπειρία των Πανελλαδικών ήταν «αγχωτική», ωστόσο «όχι τόσο τραγική όσο όλοι την παρουσιάζουν».

Στην προετοιμασία της δεν έβγαλε από το πρόγραμμα τον αθλητισμό και τη μουσική, με τα οποία ασχολείται, κάτι που, όπως σημείωσε, τη βοήθησε πολύ.

«Στην προετοιμασία μου δεν υπήρχαν υπερβολές και απλά ακολουθούσα τις οδηγίες των καθηγητών μου χωρίς να αφήνω κενά, έχοντας την υποστήριξη της οικογένειας μου και των καθηγητών μου», είπε και συμπλήρωσε: «Προσωπικά δεν χρειάστηκε να παραμερίσω κάτι κατά τη διάρκεια της χρονιάς αφού συνέχισα τον αθλητισμό και την μουσική όλη την χρονιά με εξαίρεση τις εβδομάδες που γράφαμε τις εξετάσεις, κάτι που πιστεύω με βοήθησε πολύ».

Όπως ανέφερε, την ενδιαφέρουν οι πολυτεχνικές σχολές και επαγγελματικά θα ήθελε να ασχοληθεί με κάτι που να συνδυάζει την τεχνολογία και τη μηχανική με τη βιολογία.

Όσο για τα παιδιά που αρχίζουν τώρα την προετοιμασία τους, σημείωσε: «Τελικά οι Πανελλαδικές δεν είναι μια εμπειρία που μας καθορίζει αλλά μας σχηματίζει και μας κάνει δυνατότερους, άρα οι επόμενοι που θα δίνουν οφείλουν να την δουν ως μια πρώτη δυσκολία της ζωής και όχι το τέλος της».

Δεύτερη προσπάθεια και… τυχερή

Η Μαριαλένα Σιακαβάρα, έδωσε Πανελλήνιες για δεύτερη χρονιά φέτος, στοχεύοντας στην Ιατρική. Όπως είπε, η διαδικασία ήταν πολύ ψυχοφθόρα και η σκέψη να τα παρατήσει είχε περάσει από το μυαλό της.

«Οι Πανελλαδικές είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία, χρειάστηκε πολύ διάβασμα, 6-7 ώρες την ημέρα, τον τελευταίο μήνα διάβασα αδιάκοπα, στερήθηκα αρκετά φίλους και εξόδους και τα δύο χρόνια, αλλά προσπαθούσα να έχω μια ισορροπία τη φετινή χρονιά γιατί είχα πιεστεί πολύ και ήμουν στο όριο να τα παρατήσω», ανέφερε.

Ωστόσο, με τη στήριξη από το περιβάλλον της και τους καθηγητές της (από τα εκπαιδευτήρια Πολύτροπη Αρμονία των οποίων είναι απόφοιτη) και προσπαθώντας να κρατήσει μία ισορροπία μεταξύ διαβάσματος και κοινωνικοποίησης, κατάφερε να συγκεντρώσει υψηλές βαθμολογίες. Πέραν της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, οι βαθμολογίες σε Βιολογία, Χημεία και Φυσική ήταν πάνω από 19, κάτι που της επιτρέπει να αισιοδοξεί για την πραγμάτωση του ονείρου της.

«Όταν μου ανακοίνωσαν από το σχολείο τα μόρια φώναξα "περνάω", τσίριξα από τη χαρά μου. Νόμιζα ότι ονειρεύομαι, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ονειρεύομαι να γίνω γιατρός παιδίατρος ή ψυχίατρος, μου αρέσει πολύ να βοηθάω τους άλλους», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη συμβουλή που θα έδινε στα παιδιά που αρχίζουν τώρα την προετοιμασία τους, τόνισε ότι χρειάζεται προσήλωση και επιμονή και να μην απογοητευτούν, όσες δυσκολίες και αν βρεθούν στο δρόμο τους.

Τα δίδυμα από τη Ρόδο που «σάρωσαν»

Βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων συγκέντρωσαν δύο δίδυμα αδέλφια από τη Ρόδο στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, έχοντας διαφορά μόλις… 63 μορίων.

Πρόκειται για τον Γιάννη και Άννα Παπαοικονόμου, μαθητές του Λυκείου Κρεμαστής Ρόδου. Ο Γιάννης Παπαοικονόμου συγκέντρωσε 19.373 μόρια στο πεδίο των Θετικών Σπουδών, με στόχο την εισαγωγή του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ η δίδυμη αδελφή του 'Αννα, συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των Σπουδών Υγείας και πλέον βάζει πλώρη για την Ιατρική Σχολή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης χαρακτήρισε τη χρονιά της προετοιμασίας ευχάριστη, παρά την πίεση των εξετάσεων, τονίζοντας πως η στήριξη από καθηγητές, φίλους και οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

«Οι Πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Είναι ένας χρόνος προσπάθειας που ανταμείβεται με περισσότερες επιλογές για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο ίδιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον χώρο της ηλεκτρολογίας, των υπολογιστών και του προγραμματισμού, αν και δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά στην επιλογή του.

Η Άννα και ο Γιάννης Παπαοικονόμου από τη Ρόδο / Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά της, η Άννα περιέγραψε τη σχολική χρονιά ως μια φυσιολογική με λίγη περισσότερη πίεση και λιγότερες ώρες ύπνου, χωρίς όμως να αφήσει το άγχος να κυριαρχήσει. Αν και αρχικά σκεφτόταν τη Φαρμακευτική, πλέον δηλώνει ότι στόχος της είναι η Ιατρική. Στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες την επόμενη χρονιά, σημείωσε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ:

«Να συνεχίσουν να ζουν κανονικά τη ζωή τους. Να μην βάλουν παύση στην καθημερινότητά τους λόγω των Πανελλαδικών. Να βγαίνουν με τους φίλους τους, να περνούν χρόνο με την οικογένειά τους και να μην το ζήσουν με υπερβολικό άγχος».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και σε όσους δεν πέτυχαν τους στόχους τους, επισημαίνοντας ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μόνο έναν σταθμό στη ζωή. «Το μέλλον είναι ακόμη μπροστά τους. Οι Πανελλήνιες δεν είναι ο τελικός προορισμός και δεν κρίνουν τη ζωή κανενός», σημείωσε.

«Δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου δύο μήνες»

Τα δίδυμα αδέρφια Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από τον Βούναργο του δήμου Πύργου αρίστευσαν στις Πανελλαδικές. Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340 σύμφωνα με το ilialive.gr. Τα αδέρφια πέρασαν και δυσκολίες λόγω νοροϊού. «Δεν μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας για περίπου δύο μήνες», είπε ο Γιάννης Παπαδάτος ενώ ο Σταύρος είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

«Διαβάζαμε μαζί, καθόμασταν δίπλα-δίπλα, βοηθούσε ο ένας τον άλλον και λύναμε μαζί τις απορίες μας», αναφέρει ο Γιάννης. Ο Σταύρος θυμάται ότι υπήρχαν στιγμές απογοήτευσης και αγανάκτησης: «Υπήρχαν φορές που εκεί που μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα, μετά από λίγο πάλι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Όταν προκύπτουν θέματα υγείας, το διάβασμα έρχεται δεύτερο. Παρ’ όλα αυτά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τα παρατήσουμε», αναφέρει και συμπληρώνει «γενικά είχαμε θέσει χαμηλούς στόχους. Λέγαμε ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ό,τι καταφέρουμε. Τελικά όλα πήγαν καλά».

«Κάναμε όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως και δεν μείναμε πίσω στην προετοιμασία μας», σημειώνει ο Σταύρος. «Μέχρι και πέρυσι διαβάζαμε Αρχαία, ασχολούμασταν με το συντακτικό και μας ενδιέφερε ιδιαίτερα η Φιλοσοφία», αναφέρει, περιγράφοντας μια ευρύτερη σχέση με τη γνώση που ξεπερνούσε τα όρια των Πανελλαδικών.

Φωτ.: ilialive.gr

Τέσσερις υποψήφιοι στην Πάτρα μιλούν για την επιτυχία τους

Τέσσερις απόφοιτοι λυκείων της Πάτρας, οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν πολύ υψηλές βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις, μιλούν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για τους στόχους που έχουν θέσει, αλλά και τις προσπάθειες που κατέβαλλαν κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Ανδρέας Οικονομόπουλος: «Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου»

Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο οποίος συγκέντρωσε 19.800 μόρια, έχει ως στόχο να εισαχθεί στην σχολή Μηχανολόγων - Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «από την πρώτη Λυκείου λάτρευα την φυσική και ήθελα να ασχοληθώ με μία σχολή που είχε πολύ φυσική και μαθηματικά» προσθέτοντας: «Αρχικά σκεφτόμουν να πάω στο Φυσικό, αλλά ψάχνοντας σε πρόγραμμα σπουδών κατάλαβα ότι η σχολή Μηχανολόγων - Αεροναυπηγών μού ταιριάζει περισσότερο. Επίσης, έχω επηρεαστεί από τον αδερφό της γιαγιάς μου, ο οποίος ήταν και αυτός αεροναυπηγός. Τον έχω σαν πρότυπό μου, αν και δυστυχώς δεν το γνώρισα ποτέ, γιατί απεβίωσε πριν γεννηθώ. Έχω ακούσει πολλά για αυτόν και τον νιώθω σαν έναν ήρωά μου».

Μιλώντας για την τελευταία χρονιά στο Λύκειο και την προετοιμασία για τις εξετάσεις, λέει ότι «ήταν η καλύτερη της ζωής μου» και συνεχίζει: «Αν και σίγουρα υπήρχε έντονη πίεση μαθημάτων και αυστηρό πρόγραμμα, θεωρώ ότι μου έδωσε μία ευκαιρία να διακρίνομαι διαρκώς, να δοκιμάζω τις ικανότητές μου και να γίνομε διαρκώς καλύτερος.

Πάντως, είχα ένα συνεχές άγχος με την έκθεση, γιατί είναι ένα απρόβλεπτο μάθημα, όπως επίσης και με την χημεία, διότι ήταν ένα μάθημα το οποίο δεν το είχα δουλέψει πολύ καλά. Έτσι, μου πήρε λίγο καιρό να προσαρμοστώ, αλλά με αρκετή προσπάθεια κατάφερα να μελετήσω όπως πρέπει την χημεία».

Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος / Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μιλώντας ο Ανδρέας Οικονομόπουλος για τον ελεύθερο χρόνο, σημειώνει ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν προετοιμάζεται κάποιος για την πανελλαδικές εξετάσεις» και συνεχίζει: «Τα περισσότερα παιδιά, και το θαυμάζω αυτό, διαβάζουν όσο περισσότερες ώρες μπορούν, γιατί έχουν άγχος, νιώθουν πίεση και έχουν βάλει στόχους στους οποίους είναι αφοσιωμένοι. Ωστόσο αγνοούν τον ελεύθερο χρόνο, που θεωρώ ότι είναι ίσως και πιο σημαντικός από το διάβασμα. Και τούτο διότι ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει χρόνο να διώχνει το άγχος, να κάνει κάτι που του αρέσει, να μπορεί να είναι λίγο ο εαυτός του και όχι μόνο ένας καλός μαθητής. Τα περισσότερα παιδιά συγχέουν την επίδοση στα μαθήματα με την αξία τους και αυτό ενισχύει το άγχος, ενισχύει την κούραση και ενώ μπορεί να διαβάζουν πάρα πολλές ώρες, δυστυχώς στο τέλος δεν αποδίδουν όσο θα μπορούσαν, ακριβώς γιατί δεν είχαν αυτό το χρόνο να ξεκουραστούν και να ηρεμήσουν.

Εγώ, αν και είχα αυστηρό πρόγραμμα, φρόντιζα πάντα, να έχω ελεύθερο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις πανελλαδικές και ανάμεσα στα μαθήματα φρόντιζα να διαβάζω λιγότερο, δηλαδή πριν από κάθε εξεταζόμενο μάθημα φρόντιζα το απόγευμά μου να είναι ελεύθερο για να μπορώ να ηρεμήσω, να αποφορτιστώ από το άγχος και να πάω με όρεξη να γράψω. Τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς δεν το κάνουν αυτό και ενώ ξέρουν ότι μπορεί λόγω του άγχους και της κούρασης να μην αποδώσουν όσο θα μπορούσαν».

Όσον αφορά στους μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες το 2027, ο Ανδρέας Οικονομόπουλος τούς συμβουλεύει «να έχουν ελεύθερο χρόνο, να ξεκουράζονται, να μην αγχώνονται, να μην πιέζονται με τα μαθήματα να συνεχίσουν να ασχολούνται με το χόμπι τους και να είναι ο εαυτός τους».

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι «η αξία ενός παιδιού δεν είναι η επίδοσή του σε ένα μάθημα, είναι πολύ περισσότερα από αυτό». Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά, «ακόμα και μία αποτυχία, δεν πρέπει να προκαλέσει απογοήτευση, γιατί και εγώ είχα φέτος αποτυχίες, διότι υπήρξαν διαγωνίσματα που δεν έγραψα καλά, αλλά αυτό που έκανα είναι ότι δεν άφησα να με κρατήσουνε πίσω και να μου ρίξουν την ψυχολογία».

Επίσης, τονίζει ότι «όλα τα παιδιά έχουν αξία που ξεπερνά το διάβασμα και τις επιδόσεις στα μαθήματα, για αυτό πρέπει να πιστεύουν πραγματικά στον εαυτό τους και να φροντίζουν να τον αγαπούν».

Ηλιάνα Γκόγκα: «Θέλω να προσφέρω στον συνάνθρωπο»

Η Ηλιάνα Γκόγκα συγκέντρωσε 19.600 μόρια και στόχος της είναι να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ «η Ιατρική είναι ένα επάγγελμα που με ενδιαφέρει και ειδικότερα ο τομέας της Ψυχιατρικής, γιατί θέλω να προσφέρω στο συνάνθρωπο, αφού αυτό είναι το όνειρό μου».

Μιλώντας για την προετοιμασία που έκανε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είπε ότι «δεν ήταν ιδιαίτερα αγχωτική η τελευταία χρονιά στο Λύκειο, όπως θα πίστευαν πολλοί άνθρωποι, απλά χρειάζεται πολλή ψυχραιμία, μία καλή βάση και εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου και τους καθηγητές σου».

Ακόμη, αναφέρει ότι «αυτή η χρονιά ήταν λίγο πιεστική ως προς το χρόνο, αλλά δεν ήταν ένα συνεχόμενο άγχος».

Η Ηλιάνα Γκόγκα / Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, όπως σημειώνει, «αντιμετώπισα δυσκολίες προς το τέλος, δηλαδή όσο πλησίαζε η ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών, γιατί είναι η πίεση του χρόνου, νιώθεις ότι θέλεις πιο πολύ χρόνο να προετοιμαστείς, να κάνεις επαναλήψεις, δηλαδή μετά το Πάσχα ήταν η χρονική περίοδος που ένιωσα ιδιαίτερα άγχος».

Όσον αφορά στον ελεύθερο χρόνο της, η Ηλιάνα Γκόγκα αναφέρει ότι «είχα ελεύθερο χρόνο, κυρίως στην αρχή της χρονιάς, αλλά όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις ο χρόνος αυτός μειωνόταν». Πάντως, όπως συμπληρώνει, «είχα χρόνο να ξεκουράζομαι, να μιλάω με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου».

Σχετικά με τους μαθητές που θα δώσουν πανελλαδικές την επόμενη χρονιά, τους συμβουλεύει, «να έχουν πίστη στον εαυτό τους και στην προσπάθειά τους, να κάνουν αυτό που θα έχει αποτέλεσμα για τους ίδιους, να νιώθουν σίγουροι και να μη συγκρίνονται με τα άλλα παιδιά».

Θεμιστοκλής Βανταράκης: «Δεν διάβαζα άπειρες ώρες»

Ο Θεμιστοκλής Βανταράκης, ο οποίος συγκέντρωσε 19.500 μόρια, δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποια σχολή θα δηλώσει ως πρώτη προτίμηση, καθώς, όπως λέει, θα διαλέξει είτε την σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είτε το Χημικό, ή τη σχολή Χημικών Μηχανικών.

Περιγράφοντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ την τελευταία χρονιά στο Λύκειο και την προετοιμασία για τις εξετάσεις, την χαρακτήρισε αγχωτική και πρόσθεσε: «Είμαι αγχώδες άτομο, αλλά είχα μεγάλη υποστήριξη και από την οικογένειά μου και από τους καθηγητές μου, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και τελικά κατάφερα να αποβάλω λίγο όλο αυτό το άγχος».

Επίσης, όπως ανέφερε, «υπήρξε μία περίοδος που δεν είχα τόσο καλές επιδόσεις σε κάποια μαθήματα, όπως στην έκθεση και στην φυσική, όπου δεν ξέρω αν οφειλόταν στην απουσία διαβάσματος. Πιο πολύ αγχωνόμουν να γράψω στο φροντιστήριο. Όμως, έπειτα από μία συζήτηση που είχα με τον υπεύθυνο καθηγητή, με βοήθησε πάρα πολύ, μου έδωσε την ώθηση να συγκεντρωθώ και πάλι και έτσι απέβαλα αυτό το άγχος».

Ο Θεμιστοκλής Βανταράκης / Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, όπως σημειώνει, «είχα ελεύθερο χρόνο, διότι δεν διάβαζα άπειρες ώρες» και συμπληρώνει: «Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα αφιέρωνε έξι ώρες κάθε ημέρα στο διάβασμα. Εγώ διάβαζα περίπου τρεις ώρες την ημέρα και μάλιστα όχι πάντα».

Όσον αφορά τους μαθητές που ξεκινούν την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές του 2027 ο Θεμιστοκλής Βανταράκης τούς συμβουλεύει «να έχουν ένα πρόγραμμα, να υπάρχει μία ισορροπία, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους, να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να μην ταυτίζουν την αξία τους με όποιο βαθμό γράφουν».

Μαρία-Παναγιώτα Μπαμπαλή: «Είχα πίεση, αλλά παράλληλα είχα χαρά, γιατί δούλευα προς έναν υψηλότερο στόχο»

Η Μαρία-Παναγιώτα Μπαμπαλή συγκέντρωσε 19.440 μόρια και στόχος της είναι να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή. Όπως λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, «έχω επιλέξει την Ιατρική, διότι από πολύ μικρή ηλικία είχα αποφασίσει να προσφέρω στον τομέα της υγείας. Πιστεύω ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ένα πολύ όμορφο λειτούργημα και καλώς εχόντων των πραγμάτων είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρω»

Μιλώντας για την προετοιμασία που έκανε για τις Πανελλήνιες σημειώνει: «Η τελευταία χρονιά είχε πίεση, ωστόσο είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον περίγυρό μου, από τους καθηγητές μου και από τους συμμαθητές μου. Ένιωθα πολύ προστατευμένη στο περιβάλλον μου. Ταυτόχρονα, επειδή είμαι αισιόδοξη, κατάφερα να διαχειριστώ πολύ καλά την προετοιμασία. Γιατί πάντα ήμουν χαρούμενη με αυτό που έκανα και με ενδιέφεραν αυτά που διάβαζα. Είχα πίεση, αλλά παράλληλα είχα και χαρά, γιατί δούλευα προς έναν υψηλότερο στόχο».

Επίσης, όπως λέει, «ένιωσα κάποια εξάντληση κυρίως κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, όπου έπεσα λίγο ψυχολογικά, γιατί απλά είχα πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου και αγχωνόμουν, σκεπτόμενη το ενδεχόμενο να μην πετύχω αυτά που ήθελα».

Πάντως, όπως τονίζει, «είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και μάλιστα ένιωθα τύψεις γι' αυτό, διότι έβλεπα συμμαθητές μου να πιέζονται πολύ χρονικά, ενώ εγώ είχα αρκετές ώρες που τις αφιέρωνα στους φίλους μου, στη μουσική και στην ξεκούραση».

Σχετικά με τους μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες την επόμενη χρονιά, τους προτρέπει «να ακούν το σώμα τους, όταν νυστάζουν να πηγαίνουν για ύπνο, όταν αισθάνονται ότι είναι κουρασμένοι να βγαίνουν από το σπίτι, να περπατούν και να έχουν δίπλα τους άτομα που να τους στηρίζουν. Ακόμη, χρειάζεται πολλή προσωπική δουλειά, αφού εγώ, για παράδειγμα, ήμουν πάντα συνεπής με το διάβασμα όλα τα χρόνια και η επίτευξη του στόχου δεν ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης μόνο τον τελευταίο χρόνο στο Λύκειο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ