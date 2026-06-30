Πανελλήνιες 2026: Τελευταία ημέρα για την έκδοση κωδικού Μηχανογραφικού

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται σήμερα για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026, καθώς λήγει η προθεσμία για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password), που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους έως και σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ή και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Ποιοι πρέπει να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας

Μέχρι σήμερα στο Λύκειό τους πρέπει να προσέλθουν:

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και διαθέτουν ή αποκτούν απολυτήριο (και πτυχίο στην περίπτωση των ΕΠΑΛ), ώστε να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ. Όσοι υποβάλουν και τα δύο δελτία θα χρησιμοποιήσουν τον ίδιο κωδικό ασφαλείας.

Οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 2024 ή το 2025 και διεκδικούν φέτος το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία με τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει στην τελευταία τους εξέταση και δεν έχουν δικαίωμα νέας εξέτασης σε ειδικά μαθήματα ή αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι σχετικές διαδικασίες θα παραμείνουν ενεργές και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.

Τι ισχύει για τις επαναληπτικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026, αλλά παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και θα υποβάλουν τότε το Μηχανογραφικό Δελτίο τους.