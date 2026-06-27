Πανελλήνιες 2026: Οι εκτιμήσεις των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ - Ποια πεδία ανεβαίνουν, ποια πέφτουν

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας διαμορφώνουν πλέον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν αναμένονται μεγάλες ανατροπές, ωστόσο καταγράφονται διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο.

Συνολικά, στις φετινές Πανελλαδικές συμμετείχαν 89.032 υποψήφιοι, οι οποίοι διεκδικούν 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από αυτούς, οι 75.109 προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και οι 13.923 από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Όπως εκτίμησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπαιδευτικός και αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν χωρίς έντονες διακυμάνσεις.

Παράλληλα, από τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας προκύπτουν οι ακόλουθες Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ):

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές): 8,91 (από 9,04 πέρυσι)

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές Σπουδές): 10,48 (από 9,82)

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας): 9,84 (από 9,60)

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική): 8,25 (από 8,40)

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΒΕ αποτελεί το κατώτατο όριο εισαγωγής και αντιστοιχεί στο 80% του μέσου όρου των επιδόσεων των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Ποια πεδία ανεβαίνουν και ποια υποχωρούν

Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, στο 1ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο αναμένονται ήπιες πτωτικές τάσεις, καθώς οι φετινές επιδόσεις των υποψηφίων ήταν συνολικά χαμηλότερες σε σχέση με το 2025.

Αντίθετα, στο 2ο και στο 3ο Πεδίο εκτιμάται ότι οι βάσεις θα κινηθούν ανοδικά. Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η σημαντική αύξηση των αριστούχων στην κλίμακα 18-20, οι οποίοι από περίπου 10% πέρυσι ανέρχονται φέτος στο 30%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής, που αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω τις βάσεις των Θετικών και των Σχολών Υγείας.

Ειδικά για τις Ιατρικές Σχολές, η πρόβλεψη κάνει λόγο για άνοδο της τάξης των 200 έως 250 μορίων. Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν και οι Πολυτεχνικές και οι υπόλοιπες Θετικές Σχολές, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον αναλυτή, ενδέχεται να οδηγήσει και σε περισσότερες κενές θέσεις εξαιτίας της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Πάνω από 10.000 κενές θέσεις

Η συνολική εκτίμηση είναι ότι περισσότερες από 10.000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια θα παραμείνουν κενές, ως συνέπεια της εφαρμογής της ΕΒΕ, η οποία εξακολουθεί να περιορίζει τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι καλούνται να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, με το υπουργείο Παιδείας να αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει, θα πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας, απαραίτητο για την υποβολή του Μηχανογραφικού ή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου. Η σχετική προθεσμία λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ