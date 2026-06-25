Πανελλήνιες 2026: Τι λένε οι αριστούχοι μαθητές που «άγγιξαν» το απόλυτο

Οι φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις ανέδειξαν μαθητές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με εξαιρετικές επιδόσεις, συγκεντρώνοντας βαθμολογίες που φτάνουν έως και το απόλυτο άριστα, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την εισαγωγή τους σε υψηλόβαθμες σχολές.

Σχεδόν απόλυτη επίδοση στη Ρόδο - 19.710 μόρια

Σημαντική επιτυχία σημείωσε και η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή.

Η ίδια, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλωσε ότι η επιτυχία της αποτελεί δικαίωση πολυετούς προσπάθειας, ευχαριστώντας παράλληλα τους καθηγητές και την οικογένειά της για τη στήριξη.

Η αριστούχος ανέφερε ότι φοίτησε στο εκπαιδευτήριο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» από το προνήπιο έως και το Λύκειο, χαρακτηρίζοντας το σχολείο «δεύτερο σπίτι» και υπογραμμίζοντας τη συμβολή των εκπαιδευτικών στην πορεία της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συστηματική μελέτη είναι αποτέλεσμα ετών και όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς προετοιμασίας.

Απόλυτο άριστα στην Έκθεση στο Ηράκλειο

Στο 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, ο Κωνσταντίνος Τζωρτζακάκης από τη Θετική Κατεύθυνση κατάφερε να γράψει 100 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, επίδοση που σπάνια καταγράφεται στο συγκεκριμένο μάθημα. Συνολικά συγκέντρωσε 18.600 μόρια.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία του αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και καθημερινής μελέτης, σημειώνοντας ότι το διάβασμα ήταν σταθερό κομμάτι της σχολικής του πορείας.

Ο αριστούχος μαθητής δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει την επιλογή σπουδών του, καθώς όπως εξηγεί, βρίσκεται ανάμεσα στην έρευνα και τη μουσική. Ο ίδιος έχει σπουδές πιάνου και ανώτερων θεωρητικών και πρόσφατα απέκτησε πτυχίο Αντίστιξης, γεγονός που επηρεάζει τις τελικές του αποφάσεις.

«Η έρευνα και η μουσική βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μου», ανέφερε, τονίζοντας ότι το καλοκαίρι θα αποτελέσει περίοδο ξεκούρασης.

19.780 μόρια μαθήτρια στην Λάρισα

Στη Λάρισα, η Ιωάννα Παπακώστα συγκαταλέγεται επίσης στους αριστούχους των φετινών Πανελλαδικών, συγκεντρώνοντας 19.780 μόρια και έχοντας ως στόχο την Ιατρική.

Η ίδια, μιλώντας στο onlarissa.gr, ανέφερε ότι η επίδοσή της την αιφνιδίασε θετικά:

«Περίμενα ότι έχω γράψει καλά, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Το σχολείο μας μάς προετοίμασε κατάλληλα και είμαι ευγνώμων».

Όπως σημείωσε, η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα πολυετούς συστηματικού διαβάσματος και όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς, ενώ τόνισε ότι η ισορροπία με μικρές εξόδους και παρέα ήταν σημαντική κατά την προετοιμασία.

Η Ιωάννα γνωρίζει ήδη ότι θέλει να ακολουθήσει την Ιατρική, ωστόσο δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα σπουδάσει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ