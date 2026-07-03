Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στα Ειδικά Μαθήματα

Στη διάθεση των υποψηφίων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ βρίσκονται πλέον οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, καθώς και στα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, με το υπουργείο Παιδείας να ολοκληρώνει ακόμη ένα στάδιο της διαδικασίας των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026.

Το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (SMS) στους υποψηφίους που είχαν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία.

Για να δουν τη βαθμολογία τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων, καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Την ίδια ώρα, οι βαθμολογίες έχουν αναρτηθεί και στα Λύκεια όλης της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στις αναρτήσεις εμφανίζονται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων και οι αντίστοιχοι βαθμοί.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα Ειδικά Μαθήματα, οι υποψήφιοι μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για τη συμπλήρωση και την οριστική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι επιλογές των σχολών θα καθορίσουν την τελική τους πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουλίου.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια από τα Ειδικά Μαθήματα

Η μοριοδότηση των Ειδικών Μαθημάτων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια με το 1.000.

Για παράδειγμα, βαθμός 18 σε ειδικό μάθημα με συντελεστή 20% αποδίδει 3.600 μόρια (18 × 0,20 × 1.000), τα οποία προστίθενται στα μόρια που προκύπτουν από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Στις σχολές όπου απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, κάθε βαθμός υπολογίζεται ξεχωριστά με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Αντίθετα, στις σχολές που δέχονται περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος βαθμός που έχει πετύχει ο υποψήφιος.

Η επίδοση στα Ειδικά Μαθήματα είναι καθοριστική για την εισαγωγή σε σχολές όπως οι Αρχιτεκτονικές, τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών, οι Καλές Τέχνες, τα ΤΕΦΑΑ και γενικότερα σε τμήματα που απαιτούν ειδικές εξετάσεις ή πρακτικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν εύκολα και με ακρίβεια τα συνολικά μόριά τους μέσω της επίσημης εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, η οποία ενσωματώνει αυτόματα τις βαθμολογίες, τους συντελεστές βαρύτητας και υπολογίζει τα μόρια για κάθε Τμήμα ή Σχολή του επιστημονικού πεδίου τους.