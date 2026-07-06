Πανελλαδικές 2026: Ανοίγει την Τρίτη η πλατφόρμα για Μηχανογραφικά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

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Ξεκινά η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων για τους υποψηφίους των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026.

Από αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στις 09:00, έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στις 23:59, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της διεύθυνσης michanografiko.it.minedu.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών ασφαλείας των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν:

Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ)

Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν αποκτήσει password μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε στις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας εντός Ιουλίου.

Όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν:

να απευθυνθούν στο σχολείο τους

να κάνουν επαναφορά μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό email.

Συστάσεις του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας συνιστά στους υποψηφίους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, το οποίο θα φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση.

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη ή χρήση υπολογιστών, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα λειτουργήσουν τις ημέρες εφημερίας, καθώς και επιπλέον την Παρασκευή 10 Ιουλίου και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2026 θα υποβάλουν Μηχανογραφικό μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οπότε και θα αποκτήσουν νέο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Παράλληλα, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι βεβαιώσεις θα περιλαμβάνουν τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων και θα μπορούν να παραλαμβάνονται από τα σχολεία όπου υποβλήθηκαν οι αρχικές αιτήσεις-δηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ