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Νέο βίντεο Τσίπρα στο TikTok: Και κατάργηση πανελλαδικών και αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς

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Στην Παιδεία στράφηκε ο Αλέξης Τσίπρας με το δεύτερο βίντεο-απάντηση σε ερωτήματα πολιτών, στο πλαίσιο της υβριδικής λειτουργίας του κόμματος και των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε».

Απαντώντας σε ερώτημα εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τη δέσμευση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, υποσχέθηκε αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών και οικονομικά κίνητρα για την παραμεθόριο, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση για την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων.

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