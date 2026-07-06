ΕΛΑΣ: Η «Μαύρη Βίβλος» κατά της κυβέρνησης για οικονομία, στέγη και σκάνδαλα

Στην παρουσίαση, ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη , Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επιχείρησε να ανατρέψει σημείο προς σημείο τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τη μείωση του χρέους και την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, όταν η σύγκριση γίνεται με βάση το 2019 και όχι την πανδημική χρονιά του 2020, η μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι μικρότερη από αυτή που προβάλλει η κυβέρνηση, ενώ σε απόλυτα μεγέθη σε ευρώ το χρέος παραμένει, όπως υποστήριξε, υψηλότερο σήμερα απ' ό,τι το 2019.

Ο κ. Κουτεντάκης επικαλέστηκε επίσης στοιχεία Eurostat για να υποστηρίξει ότι η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού, είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που ανακοινώνει η κυβέρνηση, ενώ σχολίασε ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των επενδύσεων αφορά αγορές κατοικιών και εξοπλιστικά προγράμματα και όχι παραγωγικές επενδύσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα καταγράφει τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η αγοραστική δύναμη των μισθών παραμένει, όπως είπε, καθηλωμένη σε επίπεδα προγενέστερα της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας.

Στέγη: Η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο στεγαστικό ζήτημα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ποσοστό του εισοδήματος που απορροφά η στέγη, με τα φτωχότερα νοικοκυριά να δαπανούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, πάνω από το μισό του εισοδήματός τους για στέγαση.

Οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ. υποστήριξαν ότι τα κυβερνητικά στεγαστικά προγράμματα, όπως το «Σπίτι μου», τροφοδότησαν τη ζήτηση χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς κατοικιών, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω άνοδο των τιμών. Παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία για σημαντική αύξηση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και για πτώση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σκάνδαλα: Κατάλογος υποθέσεων επτά ετών

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ., Θεώνη Κουφονικολάκου, παρουσίασε εκτενή κατάλογο υποθέσεων που, όπως υποστήριξε, σκιάζουν τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία επτά χρόνια.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται η υπόθεση των υποκλοπών και οι παραιτήσεις στελεχών της ΕΥΠ, το δυστύχημα των Τεμπών και οι καταγγελίες περί συγκάλυψης, καθώς και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ , το οποίο οδήγησε σε σειρά παραιτήσεων υπουργών και στελεχών. Η κ. Κουφονικολάκου αναφέρθηκε επίσης σε υποθέσεις απευθείας αναθέσεων και σε έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επικαλούμενη παράλληλα δείκτες διεθνών οργανισμών για την ελευθερία του Τύπου και το κράτος δικαίου στη χώρα.