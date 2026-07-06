«Ακονίζει μαχαίρια» ο Πολάκης ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής: «Ή ταν ή επί τας»

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Έτοιμος να κάνει... Κούγκι την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο εμφανίζεται ο Παύλος Πολάκης ο οποίος όπως φαίνεται οδηγείται σε μία ευθεία σύγκρουση με τον Σωκράτη Φάμελλο.

Σε ανάρτησή του ο κ. Πολάκης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το Σάββατο η μάχη θα είναι ή ταν ή επί τας. Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι. Να μη λείψει κανείς».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πολάκης έχει ζητήσει ευθέως και δημόσια την παραίτηση του κ. Φάμελλου δηλώνοντας ταυτόχρονο «παρών» για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.