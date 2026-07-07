Άννα Παπαδοπούλου για Άδωνι: «Είναι σε πανικό, κουνούν το δάχτυλο όσοι είναι μέσα στα σκάνδαλα»

Στη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα στον «αέρα» του Action24 το βράδυ της Δευτέρας (6/7) απάντησε η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Κάνοντας λόγο για παλιές έωλες κατηγορίες που έσπευσε να ανασύρει ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, η Άννα Παπαδοπούλου τόνισε:

«Είχαν διερευνηθεί, αυτά που είπε ο κ. Κοντονής, με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο».

Η Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρονται στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς τους αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουν. Επίσης πριν λίγο καιρό ο κ. Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του, ανέφερε η Άννα Παπαδοπούλου.

«Έξω στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι για την εντιμότητά του και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους».

Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μία κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς με 44 στελέχη της εμπλεκόμενα, όπως αναδείχθηκε και στη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου, είπε.

«Να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο», τόνισε χαρακτηριστικά η Άννα Παπαδοπούλου.