ΣΥΡΙΖΑ ώρα μηδέν: Εμφύλιος ή νέα «Βάρκιζα»;

Η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το ερχόμενο Σάββατο, χαρακτηρίζεται κρίσιμη και κυρίως καθοριστική για το μέλλον του κόμματος. Όλοι, ανεξαιρέτως, σε όποια πλευρά κι αν βρίσκονται, αναγνωρίζουν πως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος».

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα διαμορφώσουν εν πολλοίς και την πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς το δίλημμα που τίθεται είναι «ή με τον Τσίπρα ή με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό είναι το επίδικο και σε αυτό καλούνται να απαντήσουν τα μέλη της κεντρικής επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο η Ρένα Δούρου όσο και ο Νίκος Παππάς, δεν θέτουν θέμα ηγεσίας. Όπως και ο Γιάννης Μπουλέκος. Εν αντιθέσει με τον Παύλο Πολάκη, που και ήδη το έχει θέσει δημοσίως αλλά και φέρεται διατεθειμένος να το προτείνει στη συνεδρίαση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου. Ήδη, και σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, διεξάγεται μια προσπάθεια από διάφορες πλευρές, να πειστεί ο βουλευτής Χανίων να αλλάξει στάση καθώς θεωρείται πως μια μομφή προς τον Σωκράτη Φάμελλο και θα αποσυντονίσει την όλη συζήτηση από το επίδικο αλλά και θα προκαλέσει μεγάλης κλίμακας αντιδράσεις και εντάσεις, που θα δημιουργήσουν κλίμα εσωτερικού εμφυλίου πολέμου.

Λέγεται πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα συνεχίσει να υποστηρίζει την απόφαση της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής, δηλαδή, τη σύμπλευση και την υποστήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υποστηρικτές του, μάλιστα, θεωρούν πως η στάση του προέδρου θα είναι μετωπική απέναντι στον Παύλο Πολάκη, αν ο τελευταίος καταθέσει μομφή εναντίον του.

Βαρύ το κλίμα - Κύμα παραιτήσεων προ των πυλών

Δεν είναι λίγοι, όπως για παράδειγμα ο Γιάννης Μπουλέκος, που φέρονται διατεθειμένοι ακόμη και να παραιτηθούν αν δεν δοθεί μια καθαρή απάντηση στη νέα πραγματικότητα, όπως αυτή έχει δημιουργηθεί, ύστερα, από την απόλυτη άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί με οποιαδήποτε κόμμα. Το στέλεχος της κεντρικής επιτροπής και μέλος της πολιτικής γραμματείας, θεωρεί πως «εντός του κόμματος, μπορούν να δοθούν όλες οι λύσεις. Ακόμη και η αυτόνομη κάθοδος στις επερχόμενες εκλογές». Λέγεται, πως δεν θα υποστηρίξει την επιλογή Πολάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και πως σε μια τέτοια προοπτική, η στάση του, προσώρας τουλάχιστον, θα είναι αρνητική.

Το κλίμα είναι ιδιαιτέρως βαρύ. Πολλοί εκτιμούν πως ο πρόεδρος του κόμματος έχει ήδη χάσει την πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας και εξ αυτού του λόγου, διαδίδεται η πληροφορία πως δεν θα συνεδριάσει αλλά και οι ισορροπίες στην κεντρική επιτροπή δεν είναι οι ίδιες, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις κρίσιμες ψηφοφορίες. Με άλλα λόγια, όλοι μετρούν «τα κουκιά»…

Το αρνητικό κλίμα εντείνεται καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες πως εντός των επομένων ημερών, αρχής γενομένης από σήμερα, θα ανοίξει η πόρτα των κοινοβουλευτικών παραιτήσεων αν και οι περισσότεροι βουλευτές αναμένουν την απόφαση της κεντρικής επιτροπής.

Ήδη, σε πολλές οργανώσεις του κόμματος παρατηρείται το φαινόμενο της «εγκατάλειψης». Οι μπαρουτοκαπνισμένοι του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως αν το Σάββατο δεν ληφθεί καθαρή απόφαση, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει εντός δεκαπέντε ημερών και νέα συνεδρίαση. Δηλαδή, να εισέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια κατάσταση συνεχόμενων συνεδριάσεων με συνέπεια την πλήρη απαξίωση του και κοινωνικά και πολιτικά.