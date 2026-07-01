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ΣΥΡΙΖΑ για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

Με σχετική ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Φωτό: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Φωτό: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME
Βαγγέλης Παπαδημητρίου avatar
Βαγγέλης Παπαδημητρίου

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Απερίφραστα καταδικάζει, με σχετική ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών». Παράλληλα, τονίζεται ότι «η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία».

Τέλος, εύχονται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και ζητούν άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών.

Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.»

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