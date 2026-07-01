Τσουκαλάς για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: «Η καταδίκη μας είναι απερίφραστη και κατηγορηματική»

Την επίθεση που σημειώθηκε σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, κάνοντας λόγο για ένα περιστατικό που δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του κόμματος για το περιστατικό με στόχο τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους.

Όπως ανέφερε, η καταδίκη του ΠΑΣΟΚ είναι «σαφής, απερίφραστη και κατηγορηματική», ενώ παράλληλα εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

«Να συλληφθούν οι υπεύθυνοι»

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «δεν χωράει βία στη δημοκρατία» και ζήτησε να κινηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν όσοι «εμπνεύστηκαν, ενορχήστρωσαν και συνετέλεσαν» στην επίθεση.

Μάλιστα, χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο έγκλημα», επισημαίνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.