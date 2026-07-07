ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη: «Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία»

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «οργανωμένη επίθεση λάσπης» και καταλήγει με τη φράση «Καλά ξεμπερδέματα κύριε Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό»

Η ΕΛΑΣ συνδέει την κυβερνητική στάση με την κατάθεση αίτησης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τη διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων και του Predator.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση «δείχνει να βρίσκεται σε πανικό», αδυνατώντας να διαχειριστεί τις συνέπειες των επιλογών της.

«Οργανωμένη επίθεση λάσπης κατά του Αλέξη Τσίπρα»

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση, στοχοποιώντας τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι κατά καιρούς ο πρώην πρωθυπουργός έχει κατηγορηθεί από κυβερνητικά στελέχη ως «φίλος των τρομοκρατών», «προστάτης φυλακισμένων κακοποιών» και πλέον ως «ανέντιμος πρωθυπουργός που νομοθετούσε κατά παραγγελία».

«Δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της τοξικότητας»

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πολιτική αντιπαράθεση με τους ίδιους όρους, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στα προβλήματα της κοινωνίας και στις προτάσεις της για την αντιμετώπισή τους.

«Η ΕΛΑΣ και τα στελέχη της θα συνεχίσουν να μιλάνε για τα προβλήματα του σήμερα και για τις λύσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει τους πολίτες και αυτό ακριβώς θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία»

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με προσωπική αιχμή προς τον πρωθυπουργό:

«Από εκεί και πέρα ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία».