Predator: Τι (πραγματικά) ζητά από τη δικαιοσύνη ο Σαμαράς και γιατί δεν κατέθεσε μήνυση

Χαμός χθες με την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να καταθέσει αίτηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της παγίδευσης του με το λογισμικό Predator.

Χαμός εκ μέρους της αντιπολίτευσης δηλαδή γιατί άλλος χαμός - και δη νομικός - σίγουρα δεν έγινε.

Υπό την έννοια ότι ο πρώην πρωθυπουργός κομψά ζητά από τη δικαιοσύνη να... δει την υπόθεσή του με ζήλο αφού η κυβέρνηση όσο και εάν φωνάζει από τη Βουλή, δε του απαντά.

Ωστόσο, άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν καθημερινά στα δικαστήρια μου είπαν χθες με βεβαιότητα πως εάν ο κ. Σαμαράς ήθελε να κάνει πραγματικό θόρυβο θα είχε καταθέσει μια ωραιότατη μήνυση και όχι ένα απλό αίτημα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να ανοίξει εκ νέου έρευνα, εάν το έκρινε, προς οποιαδήποτε (νέα ή παλιά) κατεύθυνση.

Νομικά δε γνωρίζω.

Διάβασα όμως και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ - με αφορμή την κίνηση Σαμαρά -το οποίο υπενθυμίζει ότι «είχε καλέσει το σύνολο των δημοσίων αξιωματούχων που αποτέλεσαν στόχους του Predator και είχαν ενημερωθεί απο την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες συναισθανόμενοι το χρέος τους απέναντι στην εθνική ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον».

Και θυμήθηκα, αν δε κάνω λάθος, ότι ο Ανδρουλάκης έχει καταθέσει δυο μηνύσεις και δυο αναφορές για το ίδιο θέμα.

Πρώην πρωθυπουργός είναι, σίγουρα πολλά περισσότερα γνωρίζει και συνεκτιμά.