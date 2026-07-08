Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου

H Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφει την έδρα στο κόμμα.

Tη θέση της καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης ο οποίος θεωρείται στέλεχος που βρίσκεται κοντά στον Νίκο Παππά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Νοτοπούλου ενημέρωσε, τηλεφωνικά, για την απόφασή της τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο ενώ απέστειλε τη σχετική επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η παραίτηση της κ. Νοτοπούλου έρχεται λίγες μόνον ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ στην Κουμουνδούρου εντείνεται η αναταραχή για την επόμενη μέρα του κόμματος με φόντο την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η επιστολή της Κατερίνας Νοτοπούλου στον πρόεδρο της Βουλής