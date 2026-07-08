Οικονομία ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου

Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου

Η παραίτηση της κ. Νοτοπούλου έρχεται λίγα 24ώρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Caption
Βαγγέλης Παπαδημητρίου avatar
Βαγγέλης Παπαδημητρίου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφει την έδρα στο κόμμα. 

Tη θέση της καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης ο οποίος θεωρείται στέλεχος που βρίσκεται κοντά στον Νίκο Παππά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Νοτοπούλου ενημέρωσε, τηλεφωνικά, για την απόφασή της τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο ενώ απέστειλε τη σχετική επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 

Η παραίτηση της κ. Νοτοπούλου έρχεται λίγες μόνον ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ στην Κουμουνδούρου εντείνεται η αναταραχή για την επόμενη μέρα του κόμματος με φόντο την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα. 

Η επιστολή της Κατερίνας Νοτοπούλου στον πρόεδρο της Βουλής

stighmiotipo-othonis-2026-07-08-60619-mm.png

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader