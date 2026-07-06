Άδωνις: «Θα μας πουλήσει εντιμότητα ο Τσίπρας, ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης;»

«Καταπέλτης» κατά του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας (6/7). «Θα μας πουλήσει εντιμότητα αυτός; Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης;», είπε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action24.

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό της κυβέρνησης ως «της πιο διεφθαρμένης της μεταπολίτευσης», ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις αιτιάσεις και αναφέρθηκε στις κατηγορίες που, όπως είπε, διατυπώνονται εναντίον του. «Διαβάζω εδώ τα "101 σκάνδαλα" της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ένα από αυτά είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε σε κηδεία εν μέσω lockdown. Θυμίζω ότι είχα πάρει ειδική άδεια. Δεν ήταν σκάνδαλο.» Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η άδεια είχε δοθεί για ανθρωπιστικούς λόγους. «Η μητέρα του ανθρώπου πέθαινε και η Επιτροπή είχε δώσει ειδική άδεια με συγκεκριμένους κανόνες. Μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Δεν ήταν σκάνδαλο. Μια γυναίκα πέθαινε και πέθανε την επόμενη μέρα».



Στη συνέχεια επιτέθηκε με σφοδρά «πυρά» προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις δηλώσεις περί διαφθοράς. «Καταγγέλλω δημόσια τον κ. Τσίπρα. Επειδή μας το παίζει πολύ ευαίσθητος, ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, ο κ. Κοντονής, έχει δηλώσει ότι κάποιοι πήραν λεφτά για να ψηφιστούν οι Ποινικοί Κώδικες».

Αναφερόμενος στην αλλαγή της ημερομηνίας των εθνικών εκλογών του 2019, ο υπουργός είπε: «Είχε ανακοινώσει εκλογές για τις 30 Ιουνίου και τελικά πήγαν στις 7 Ιουλίου για να ψηφιστούν οι Ποινικοί Κώδικες. Να μας εξηγήσει ο κ. Τσίπρας γιατί έπρεπε να περάσει εκείνο το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως». Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως τον «πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης» και πρόσθεσε: «Απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο υπουργός Υγείας είπε: «Ο Κασσελάκης είπε ότι βρήκε "μαύρα" λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν του κάνει μήνυση;». Και συνέχισε: «Ο αρχισκευωρός της Novartis, ο βρωμερότερος των βρωμερών, πήγε να με κλείσει φυλακή; Θα μας πουλήσει εντιμότητα αυτός;... Τον προειδοποιώ γιατί δεν αστειεύομαι: μην ξανακούσω από τα χείλη του ότι είναι ο πιο καθαρός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης».

Όταν ρωτήθηκε αν διαθέτει στοιχεία για τις καταγγελίες του κατά του προέδρου της ΕΛΑΣ, απάντησε: «Ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, ο κ. Κοντονής, το έχει καταγγείλει δημόσια. Αν διαφωνεί ο κ. Τσίπρας, ας κινηθεί νομικά εναντίον του». Κλείνοντας, ο υπουργός απηύθυνε προειδοποίηση προς τον πρώην πρωθυπουργό: «Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα. Μην το ξαναπεί αυτό. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται».

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «καταδικάστηκε ο υπουργός του, ο Παπαγγελοπουλος» ενώ επανέλαβε ότι δεν μπορεί να μιλά για εντιμότητα ο Αλέξης Τσίπρας «όταν πλήρωνε 500 ευρώ στο Σούνιο εικονικό ενοίκιο». Τέλος, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «οι μόνες απευθείας αναθέσεις ήταν επί Covid». Για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε πως εάν κάνει κόμμα, «θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος».