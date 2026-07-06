Κασσελάκης για τον αγώνα τένις με τον Άδωνι: «Φτάνει πια με τη διχόνοια»

Τη δική του απάντηση στα σχόλια που προκάλεσε η κοινή του εμφάνιση με τον Άδωνι Γεωργιάδη σε αγώνα τένις έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά τη δημοσιότητα που πήραν τα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την κριτική, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα να αλλάξει το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέφανος Κασσελάκης έγραψε:

«Φίλες και φίλοι, Εάν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια.

Ήρθε η ώρα να δούμε μια νέα πολιτική! Μια Πολιτική με Πολιτισμό».

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν όταν κυκλοφόρησαν βίντεο και φωτογραφίες από τον αγώνα τένις του Στέφανου Κασσελάκη με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Politeia Tennis Club.

Η κοινή τους παρουσία ήρθε λίγες ημέρες μετά την τηλεοπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασσελάκη, με τα στιγμιότυπα από το γήπεδο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να προκαλούν πλήθος σχολίων στα social media.