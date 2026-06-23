Γνώμες Πολιτική Άδωνις Γεωργιάδης Στέφανος Κασσελάκης Τάιλερ Μακμπέθ

Το βίντεο με το backstage από το debate Άδωνι - Κασσελάκη, η γνωριμία με τον Τάιλερ και η Φάρλι

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Μέχρι και βίντεο από το backstage ανέβασε στα social media ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά από το debate του με τον Στέφανο Κασσελάκη για τα θέματα της υγείας.

Οι φιλοφρονήσεις και η ευγένεια περίσσεψαν όπως φαίνεται και στα σχετικά πλάνα και είναι ενδεικτικός ο διάλογος που είχε ο υπουργός της Υγείας με τον Τάιλερ Μακμπέθ. 

Από το σκηνικό δε θα μπορούσε να λείπει η πάντα φιλική και χαρούμενη, Φάρλι.  

«Χθες το βράδυ διεξήχθη το debate μας με τον @skasselakis για το ΕΣΥ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και τον κ. Tyler McBeth και την ιδέα του για μεταφορά και στην Ελλάδα ενός θεσμού (του εξειδικευμένου νοσηλευτού) που τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια άνθηση στις ΗΠΑ και κυρίως να ακούσω τα παράπονα των πολιτών και να ακούσω και τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο των Δημοκρατών διότι έγινε μία πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί» έγραψε στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης. 

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Γνώμες Πολιτική Άδωνις Γεωργιάδης Στέφανος Κασσελάκης Τάιλερ Μακμπέθ

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