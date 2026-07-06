Μετά τη συνέντευξη Κασσελάκης - Γεωργιάδης «το έριξαν» και στο τένις - Βίντεο

Τις επιδόσεις τους στο τένις δοκίμασαν Στέφανος Κασσελάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες ημέρες μετά την τηλεοπτική συνέντευξη που πήρε ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» από τον υπουργό Υγείας.

Ο φακός «συνέλαβε» τους δύο πολιτικούς την ώρα του αγώνα τους στο Politeia Tennis Club, με την... εμπειρία του Άδωνι Γεωργιάδη στο άθλημα να κρίνει τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, την έκβαση της «μάχης».

Το βίντεο και τα στιγμιότυπα έκαναν το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσαν πλήθος σχολίων στα social media.

Η συνέντευξη που πήρε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Άδωνι Γεωργιάδη, στο πλαίσιο της εκπομπής που παρουσιάζει ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» στο Youtube, προκάλεσε «μετασεισμούς» στο εσωτερικό του κόμματος του πρώτου, με τη Θεοδώρα Τζάκρη να αποχωρεί καταγγέλλοντας «δεξιά απόκλιση».