Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: «Στόχος του να κάνει ζημιά στη ΝΔ»

Η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε αιχμηρά στο βίντεο του πρώην πρωθυπουργού που την κατηγορεί ότι δεν έχει ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές του 2009.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1 η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Στο αν αυτό τελικά θα συμβεί, απάντησε πως δεν θα το κρίνει η ίδια, αλλά ο ελληνικός λαός «όταν προσέλθει στις κάλπες».

Σχολιάζοντας το βίντεο που ανήρτησε ο Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπακογιάννη σημείωσε ότι «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει». Υπενθύμισε ότι πριν από 17 χρόνια η ΝΔ συγχώρεσε στον Σαμαρά την πτώση κυβέρνησης και τον ανέδειξε πρόεδρο και πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι «η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή» και ότι «θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί».

Ερωτηθείσα αν ήταν λάθος η δική της επιστροφή στο κόμμα, απάντησε ότι το μυαλό της ήταν πάντα στην παράταξη, «τη βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα», σε αντιδιαστολή με τον Σαμαρά, ο οποίος -όπως είπε- δεν βάζει την παράταξη μπροστά με την πολιτική που ασκεί.

Αναφερόμενη στον Κώστα Καραμανλή, τον χαρακτήρισε «βαθιά παραταξιακό», λέγοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ το κόμμα. Ερωτηθείσα αν θα συνταχθεί, έστω σιωπηρά, με τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε αρνητικά, εξηγώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «λόγω ονόματος» δεν θα στραφεί ποτέ κατά της παράταξης.