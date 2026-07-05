Ο Σαμαράς απαντά στη ΝΔ: «Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού» -Επίθεση στη Ντόρα Μπακογιάννη

Συνομιλώντας με τον εκπρόσωπο Τύπου και στενό συνεργάτη του, Νίκο Τσούτσια, ο πρώην πρωθυπουργός,Αντώνης Σαμαράς, απαντά μέσω βίντεο που ανήρτησε στα social media στην κατηγορία ότι με τη δημιουργία κόμματος απειλεί να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ.

Απαντά επίσης με δηκτικό τρόπο στη Ντόρα Μπακογιάννη που τον εγκάλεσε πρόσφατα ότι η στάση του υπαγορεύεται από το «γινάτι». «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; 17. Τι να κάνουμε; Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της», είπε χαρακτηριστικά.

Επίθεση Αντώνη Σαμαρά σε κυβέρνηση και Ντόρα Μπακογιάννη pic.twitter.com/bJuQ7tBOnr — Flash.gr (@flashgrofficial) July 5, 2026

«Προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού»

Υπενθυμίζεται ότι η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», στις 2 Ιουλίου, είχε πει για τον Αντώνη Σαμαρά: «Ο κ. Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Δεν έχω κάποιο προσωπικό θέμα με τον κ. Σαμαρά, αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του έγιναν τα εξής: ο κ. Βενιζέλος, πάει στον ΟΗΕ και λέει τη θέση της Ελλάδος όπως ακριβώς την είχαμε γράψει εμείς, δηλαδή σύνθετη ονομασία, γεωγραφικό προσδιορισμό, erga omnes κτλ για τα Σκόπια.



Ο κ. Σαμαράς στο εσωτερικό έλεγε «Ποτέ η λέξη Μακεδονία κτλ.». δεύτερον, ο κ. Σαμαράς πήγε νομίζω 6 φορές στον κ. Ερντογάν και συνομιλούσαν. Την ίδια εποχή υπήρχαν 2.500 παραβιάσεις στο Αιγαίο, ήταν η Κύπρος υπό κατοχή. Τι άλλαξε;



Απλώς το μόνο που άλλαξε είναι ότι τώρα, αυτή η κυβέρνηση συνομιλεί με την Τουρκία αλλά ταυτόχρονα εξοπλίζει τη χώρα, αμυντικά είναι θωρακισμένη.



Αυτή η κυβέρνηση έκανε πράγματα πολύ συγκεκριμένα στην πράξη, και μετρήσιμα που τα ξέρει ο λαός. Θα το κάνει το κόμμα το πιστεύω. Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γινάτι του. Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ. Πάει να βλάψει για τρίτη φορά τη ΝΔ».