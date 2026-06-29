«Βούτυρο στο ψωμί» του Σαμαρά

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Πρωτοφανή πράγματα συμβαίνουν εκεί έξω.

Ο Φάμελλος λέει «ψηφίστε Τσίπρα».

Ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «κατάργησε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια», «πάρε πίσω τον Αντώνη Σαμαρά».

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία, θα την αξιολογήσουμε» είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα λέγοντας πως «δεν είναι άξιο σχολιασμού».



Προφανώς ο κ. Φεύγας δε μπορούσε να βρει με άλλον τρόπο τον πρωθυπουργό για να του μεταφέρει τις ιδέες του και σκέφτηκε πως είναι σωστό να στείλει επιστολή για να ξεδιπλώσει τις προτάσεις του για την προεκλογική στρατηγική της ΝΔ.

«Βούτυρο στο ψωμί» του Αντώνη Σαμαρά, λέγεται αυτό.