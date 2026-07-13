Πολιτική Άδωνις Γεωργιάδης Αντώνης Σαμαράς Κυριάκος Μητσοτάκης Αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

Άδωνις Γεωργιάδης: Θα συνεργαζόμασταν με τον Σαμαρά αν δεν έβαζε όρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά αλλά εάν ο όρος είναι “με άλλον πρωθυπουργό” προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Φωτό αρχείου Eurokinissi
Φωτό αρχείου Eurokinissi
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά άφησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, τονίζοντας ωστόσο πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο πρώην πρωθυπουργός να μη βάλει βέτο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Το ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης στην ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, υπό μία προϋπόθεση:

«Εάν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά αλλά εάν ο όρος είναι “με άλλον πρωθυπουργό” προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει», σημείωσε.

Μαρινάκης: Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα

Για το αν η ΝΔ θα συγκυβερνούσε με τον Αντώνη Σαμαρά υπό τον όρο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

«Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετυμηγορία των πολιτών. Δε βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η ετυμηγορία των πολιτών και το πρόσωπο που θα επιλέξουν».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Άδωνις Γεωργιάδης Αντώνης Σαμαράς Κυριάκος Μητσοτάκης Αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader