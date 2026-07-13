Άδωνις Γεωργιάδης: Θα συνεργαζόμασταν με τον Σαμαρά αν δεν έβαζε όρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά άφησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, τονίζοντας ωστόσο πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο πρώην πρωθυπουργός να μη βάλει βέτο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Το ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης στην ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ.



Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, υπό μία προϋπόθεση:



«Εάν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά αλλά εάν ο όρος είναι “με άλλον πρωθυπουργό” προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει», σημείωσε.



Μαρινάκης: Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα

Για το αν η ΝΔ θα συγκυβερνούσε με τον Αντώνη Σαμαρά υπό τον όρο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:



«Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετυμηγορία των πολιτών. Δε βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η ετυμηγορία των πολιτών και το πρόσωπο που θα επιλέξουν».