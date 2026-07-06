Σε τροχιά σύγκρουσης με Σαμαρά το Μαξίμου - «Λέει τα ίδια με Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Βελόπουλο και Ζωή»

Σε τροχιά σύγκρουσης με τον Αντώνη Σαμαρά μπαίνει πλέον το Μέγαρο Μαξίμου μετά και από τα δυο βίντεο που ανήρτησε στα social media και ενώ ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει, μέσω της δικαιοσύνης,το θέμα της παρακολούθησής του με το λογισμικό predator.

Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το Ρετιρέ προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική» σχολίασε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης προσθέτοντας πως την τελευταία φορά που επέλεξαν οι πολίτες στις κάλπες η ΝΔ είχε σε δυο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις δυο από τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία της.



Για την αναφορά του κ. Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για τις παρακολουθήσεις, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε όχι, απευθύνεται στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη. Υπενθύμισε πάντως πως το 2022 και το 2023 όταν το θέμα των παρακολουθήσεων άρχισε να αποκαλύπτεται, ο κ. Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ.

«Πυρά» για πρώτη φορά από Γεωργιάδη

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος παγίως μέχρι σήμερα δεν σχολίαζε καμία δήλωση του πρώην πρωθυπουργού, αναφέρθηκε στα όσα είπε ο κ. Σαμαράς υποστηρίζοντας ότι τα όσα είπε δεν είναι αλήθεια.

«Αυτή είναι μια κατηγορία που έλεγε, ο Τσίπρας, ο Κασσελάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος και λυπούμαι που το ακούω από τον Σαμαρά, δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα» είπε στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν υπηρετώ μια κυβέρνηση των πλουσίων των διεφθαρμένων ή των μεγάλων συμφερόντων, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μοιράστηκαν κατά βάση στη μικρομεσαία επιχείρηση με διαφόρους τρόπους».