Στον Άρειο Πάγο ο Αντώνης Σαμαράς για το Predator: «Μείζον ζήτημα, δεν μπορεί να υπάρξει συγκάλυψη»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς , κατέθεσε επίσημη αίτηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση της παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator .

Στο κείμενο της αίτησής του, ο κ. Σαμαράς εξαπολύει βέλη κατά του Μαξίμου, υπογραμμίζοντας ότι έχει ζητήσει κατ' επανάληψη δημόσιες απαντήσεις από την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει την παραμικρή ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Ο πρώην πρωθυπουργός πέρασε το κατώφλι του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σηματοδοτώντας μια νέα, δικαστική πλέον, φάση στην υπόθεση των υποκλοπών που συνεχίζει να ταράζει τα νερά της εγχώριας πολιτικής ζωής. Με την αίτησή του προς τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Αντώνης Σαμαράς ζητά να χυθεί άπλετο φως και να εντοπιστούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της παρακολούθησής του, κάνοντας λόγο για μια ευθεία προσβολή των συνταγματικών του δικαιωμάτων αλλά και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση και αναμένεται να πυροδοτήσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης είναι η ρητή αναφορά του κ. Σαμαρά στην κυβερνητική στάση. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στην αίτησή του, ο ίδιος έχει απευθύνει επανειλημμένα δημόσια ερωτήματα προς την κυβέρνηση, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το ποιος και γιατί χρησιμοποίησε το κακόβουλο λογισμικό εναντίον του.

«Έχω κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα», τονίζει με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.



Δείτε το κείμενο της αίτησης

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,



Υποβάλλω την παρούσα, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση η οποία έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.



Ειδικότερα, εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.

Στις τοποθετήσεις αυτές, έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.



Είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας.



Επειδή έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ



ΖΗΤΩ



Την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής μου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.