ΠΑΣΟΚ για Σαμαρά: «Άργησε να προσφύγει στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση Predator»

Ανακοίνωση σχετικά με την προσφυγή του Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των παρακολουθήσεων εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε «με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης , είχε καλέσει όλους τους δημόσιους αξιωματούχους που είχαν ενημερωθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι αποτέλεσαν στόχους του λογισμικού Predator να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες, επικαλούμενος το χρέος τους απέναντι στην εθνική ασφάλεια και το εθνικό συμφέρον.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει επίσης τη δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για τη σημερινή εξέλιξη, χαρακτηρίζοντάς την «ενδεικτική και αποκαλυπτική».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου συνιστά έμμεση παραδοχή ότι το σκάνδαλο του Predator «γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου», ενώ παράλληλα, όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία.

Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει ακόμη τον κ. Μαρινάκη, σημειώνοντας ότι με τη δήλωσή του πως η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του 2023 συνιστά συναίνεση, ουσιαστικά υποστηρίζει μια λογική «ομερτά» γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων.