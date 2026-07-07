Ανδρουλάκης στο TikTok: «Πιστεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους»

Μετά την επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρώτο απολογισμό του, στον οποίον υποχρεώθηκε η κυβέρνηση, αλλά και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου των αρμόδιων Τομεαρχών την προηγούμενη εβδομάδα, τη σκυτάλη πήρε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής με βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα, πήγε χαμένη και απαριθμεί σταχυολογώντας τι είχε προβλεφθεί από μέτρα και τι έχει υλοποιηθεί.

«Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών:



0 στα 4 για τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν προβλεφθεί

0 στα 18 στα αρδευτικά έργα

0 στα 3 στα έργα ύδρευσης

Χάθηκε η ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία:

0 στα 13 Κέντρα Πολιτικής Προστασίας

0 στα 7 για αναβαθμίσεις αεροσκαφών

0 στα 11 για νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη που έπρεπε να έχουν αγοραστεί

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει λέγοντας πως: «χάθηκε η ευκαιρία για έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο και για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που θα μείωναν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση.

Χάθηκε η ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφερνε στους πολίτες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ.

Χάθηκε η ευκαιρία για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές κατοικίες.

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ.