ΠΑΣΟΚ: Εργασιοθεραπεία και προγραμματικές δράσεις- Ο επτάλογος του Ανδρουλάκη για τους μικρομεσαίους

Την εργασιοθεραπεία και μια διευρυμένη βεντάλια προγραμματικών δράσεων επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια προσπάθεια να προσπεράσουν γρήγορα τις αρνητικές συνέπειες και πριν προλάβει ο παφλασμός των δηλώσεων για πιθανή συγκυβέρνηση με τη ΝΔ να τους παρασύρει σε μια δίνη εσωστρέφειας.

Οικονομία, ανάπτυξη, μικρομεσαίοι, δημόσια υγεία, συνταξιούχοι και ακρίβεια είναι τα βασικά κεφάλαια στην ατζέντα που ξεδιπλώνει αυτή την εβδομάδα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να αποδομήσει την κυβερνητική πολιτική, να εμφανιστεί ταυτόχρονα έτοιμο και με πρόταση διακυβέρνησης και τρίτον, ο κ. Ανδρουλάκης να ανεβάσει τις δικές του πολιτικές μετοχές έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεσκονίζει επιχειρήματα και «ακονίζει» μαχαίρια για την κοινοβουλευτική συζήτηση της Παρασκευής για την ακρίβεια όπου στην επίκαιρη ερώτησή του θα απαντήσει ο πρωθυπουργός.

Σήμερα στις 19.00 ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κληθεί να πάρει μέρος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), όπου αναμένεται θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επτά άξονες Ανδρουλάκη για τους μικρομεσαίους

Όπως πληροφορείται ο FLASH, ο κ. Ανδρουλάκης θα καταθέσει επτά άξονες παρεμβάσεων, που όπως θα υποστηρίξει, θα συμβάλλουν στην αναγέννηση των μικρομεσαίων. Πιο αναλυτικά, αυτές είναι:

Πρώτον, μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με γενναία διαγραφή προσαυξήσεων για όσους τηρούν τη ρύθμιση μέχρι το τέλος.

Δεύτερον, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε καμία επιχείρηση να μην είναι αποκλεισμένη από το δικό της κεφάλαιο κίνησης.

Τρίτον, το άνοιγμα της χρηματοδότησης στους πολλούς μέσω της δημιουργίας ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα χρηματοδοτεί σταθερά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου που θα στηρίζει τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις της χώρας.

Τέταρτον, η μείωση του διοικητικού και φορολογικού βάρους για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, ώστε να δοθεί πραγματική ανάσα στους μικρούς επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Πέμπτον, η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και η επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα

Έκτον, η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις.

Έβδομον, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση. Παράλληλα, η η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία, ώστε να στηριχθούν ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Αυτές οι επτά παρεμβάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα. Συνιστούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο δίκαιη», επισημαίνουν συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης στο TikTok: Η μεγάλη ευκαιρία που πήγε χαμένη

Χθες, με βίντεο στο TikTok ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα «πήγε χαμένη» και απαρίθμησε τι είχε προβλεφθεί και τι έχει υλοποιηθεί.

Για ακόμη μία ημέρα σήμερα η έμφαση θα δοθεί στο κωδικό σχέδιο «Αττική» με επίκεντρο τη δημόσια υγεία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις 10.00 θα μεταβεί στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, ενώ κλιμάκια στελεχών συνεχίζουν τις επισκέψεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας του λεκανοπεδίου, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενίσχυσης -κατά προτεραιότητα- του ΕΣΥ και των ανθρώπων που το αποτελούν σε ένα ενδεχόμενο κυβέρνησης με κορμό το ΠΑΣΟΚ.

Όπως ήδη έχει γραφτεί, αύριο το απόγευμα ο λόγος και οι προβολείς στρέφονται στους συνταξιούχους, «τα περήφανα γηρατειά», όπως είχε καθιερώσει να αποκαλεί τους απόμαχους της τρίτης ηλικίας ο Ανδρέας Παπανδρέου, με εκδήλωση (στην Τεχνόπολη στο Γκάζι) αφιερωμένη στην κοινωνική αυτή κατηγορία και τις διεκδικήσεις της.