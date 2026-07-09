ΠΑΣΟΚ: Η εκδήλωση για τους συνταξιούχους και η επίθεση Ανδρουλάκη στον Άδωνη

Από τους μικρομεσαίους στους συνταξιούχους και από την υγεία στην ακρίβεια... Το «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη με τα θέματα και τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ είναι φορτωμένο με προτάσεις, όλες επικεντρωμένες στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Σε αυτό το μοτίβο θα κυλήσει όλη η εβδομάδα για την Χαριλάου Τρικούπη, που σήμερα δίνει βήμα και φωνή στα «περήφανα γηρατειά», παρουσιάζοντας παράλληλα τις θέσεις της «για τους απόμαχους της ζωής, οι οποίοι δικαιούνται να περάσουν τον υπόλοιπο βίο τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια», όπως αναμένεται να τονίσει ο ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σχετική θεματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ (19.00 Τεχνόπολη, Γκάζι).

Η επιλογή της συζήτησης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της προγραμματικής προσέγγισης με κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες, με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να συσφίξει περαιτέρω τους δεσμούς του ή να ανοίξει επιπλέον διαύλους, όπως έγινε τον περασμένο μήνα με νέους στη Δραπετσώνα ή χθες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Εξάλλου, η ηλικιακή ομάδα των 65+ είναι και δημοσκοπικά αποδεδειγμένα ότι αποτελεί «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ (όπως συμβαίνει και με τη ΝΔ), με ποσοστά αισθητά υψηλότερα του πανελλαδικού μέσου όρου, αφού κινούνται γύρω στο 17 με 18%. Το πλεονέκτημα αυτό στην Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να το διατηρήσουν και να το διευρύνουν εκλογικά, χωρίς όμως να αποδέχονται χαρακτηρισμούς περί κόμματος «με ψηφοφόρους που έχουν άσπρα μαλλιά».

Θεωρούν όμως ότι το πλαίσιο προτάσεων για τις οποίες δεσμεύονται υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων κυβερνητικών, ενώ είναι και εφαρμόσιμες χωρίς να πλήττεται η δημοσιονομική ισορροπία, αναφορά που κυρίως προορίζεται για την ανακολουθία και ανεδαφικότητα των πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν απέφυγε αιματηρές περικοπές στους συνταξιούχους και τους αναξιοπαθούντες στην πρωθυπουργία του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, το πακέτο του Ανδρουλάκη θα περιλαμβάνει δέσμευση για επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, ενίσχυση της ανταποδοτικότητας με σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης και αναπροσαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Υπουργείο Προπαγάνδας

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε χθες το ΕΚΑΒ και στάθηκε στη σημασία ενίσχυσης του ΕΣΥ, το οποίο χαρακτήρισε «πυλώνα κοινωνικής δικαιοσύνης», ενώ προσδιόρισε την υγεία, την παιδεία και τη στέγαση ως τις τρεις μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή.

Εκείνο όμως που έκανε εντύπωση, αν και δεν εξέπληξε, είναι ότι θέλησε να αναβιώσει την σκληρή κόντρα του με τον Άδωνη Γεωργιάδη (είναι γνωστό ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει καταφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση). Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για fake news με αφορμή τον ισχυρισμό συμβούλου του ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, ενώ συνέβη το αντίθετο. «Δεν θα επιτρέψουμε το υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνι Γεωργιάδη. Γι' αυτό ζητώ την παραίτηση του συγκεκριμένου συμβούλου για τα fake news προς την ελληνική κοινωνία», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, βλέποντας ότι εσχάτως ο κ. Γεωργιάδης έχει στρέψει την προσοχή και την οργή του στον Αλέξη Τσίπρα...

Η μεγάλη μονομαχία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται πάντως αύριο στη Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το φαινόμενο της ακρίβειας. Μέχρι τότε, η Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασε μέσω του αρμόδιου τομεάρχη της Δημήτρη Μάντζου εξέφρασε την «έντονη ανησυχία της για τα εθνικά συμφέροντα» λόγω της «διαφαινόμενης προσέγγισης Τραμπ-Ερντογάν», ενώ για τις υποκλοπές και την ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη μετά την άρνηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, το Γραφείο Τύπου αναρωτήθηκε τι ακριβώς εννοεί ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού και αν απειλεί το ΠΑΣΟΚ.