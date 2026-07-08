Υποκλοπές: «Όχι» στην κλήση των Ντίλιαν - Δημητριάδη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

«Όχι» στην κλήση του Ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν και του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, είπε η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την κλήση των «δυο» για την υπόθεση των υποκλοπών, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε πως δεν είναι δημόσια πρόσωπα, αλλά και πως η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.

«Δεν έχει να προστεθεί τίποτα ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη ειπωθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το ‘22, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δυο φορές και έχει πει ό,τι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, ενώ άπασα η αντιπολίτευση κατήγγειλε «αντιδημοκρατική μεθόδευση» και «νέα επιχείρηση κουκουλώματος του σκανδάλου των υποκλοπών».

«Η σημερινή ακραία μεθόδευση αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός εμμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια την Βουλή μέσω του αντιπροέδρου της του κ. Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα κάνει σήμερα», δήλωσε στις κάμερες έξω από τη Βουλή ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Από τη διαδικασία αποχώρησαν διαδοχικά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την κλήση ή μη των Ντίλιαν - Δημητριάδη.